Drie medicijnen die uit sponzen worden gehaald

Dieren en bacteriën op de zeebodem maken moleculen die nuttig kunnen zijn voor mensen, bijvoorbeeld als medicijn Deze drie geneesmiddelen hebben we bijvoorbeeld te danken aan sponzen.

1) Vidaribine

Een antiviraal medicijn dat wordt gebruikt tegen herpesinfecties. Is afgeleid van een molecuul dat in 1950 werd gevonden in de spons Tectitethya crypta.

2) Cytarabine

Dit medicijn werd eveneens ontdekt in de spons Tectitethya crypta. Tegenwoordig wordt het gebruikt voor chemotherapie bij patiënten met verschillende soorten leukemie.

3) Trabectedine

Aan het eind van de jaren zestig werd deze stof gevonden in een zeeschede, een sponsachtig dier dat groeit in de vorm van pijpjes. Inmiddels is het goedgekeurd als medicijn tegen tumoren in onder andere spieren en bloedvaten.

Meer informatie:

Tekst: Renée Moezelaar

Beeld: Giordano Cipriani/Getty Images, Wellonapharma, Nick_Hobgood/CC BY-SA 3.0