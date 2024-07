Optische illusie: deze ballen hebben allemaal dezelfde kleur

Deze afbeelding laat maar weer eens zien dat je je ogen niet altijd kunt vertrouwen. De twaalf ballen zijn namelijk allemaal beige. Hoe zit dat?

Hoewel de zwevende ballen in deze plaat rood, groen en blauw lijken, zijn ze allemaal dezelfde saaie kleur beige. David Novick, de maker van de afbeelding en hoogleraar Engineering Education and Leadership aan de Universiteit van Texas in El Pas, maakte daarvoor gebruik van de Munker-White-illusie.

Lees ook:

We zien kleur niet zo scherp

Onze ogen kunnen vormen heel scherp waarnemen. De contouren van de bollen en de lijnen zien we dan ook precies zoals ze zijn. Kleuren zien we daarentegen minder scherp. Doordat de lijnen in deze afbeelding dicht op elkaar staan, lukt het onze ogen en brein niet om de verschillende kleuren scherp in beeld te krijgen. Het gevolg: de kleuren van de lijnen ‘mengen’ met die van de bollen. (De lijnen op de achtergrond mengen niet met elkaar doordat het contrast hoog genoeg is.)

Zou je inzoomen, dan neemt de ruimte tussen de lijnen toe, is er dus minder scherpte nodig, en neemt het effect af. Zoom je uit, dan neemt het effect juist toe. Als je de strepen op de voorgrond weghaalt, verdwijnt de optische illusie en lijken alle ballen gewoon beige.

Haal je de lijnen op de voorgrond weg, dan verdwijnt de optische illusie. Beeld: David Novick.

Bronnen: Journal of Illusion, LiveScience