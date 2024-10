NASA vraagt publiek om hulp in ruil voor 3 miljoen dollar

NASA belooft geldbeloningen van in totaal 3 miljoen dollar aan mensen die de organisatie kunnen helpen met het afvalprobleem op de maan.

Voor ruimtemissies is afvalbeheer een steeds groter probleem aan het worden, vooral nu de NASA zich voorbereidt op langdurige bemande missies op de maan zoals Artemis. Astronauten produceren grote hoeveelheden afval, denk aan plastic verpakkingen, oude kleding, gebruikte materialen van experimenten, en menselijke uitwerpselen. Dit zijn allemaal dingen waar de NASA op dit moment niks mee kan, maar ook niet rond wil laten slingeren. Om die reden heeft de organisatie een prijsvraag uitgeschreven: wie kan een slimme manier bedenken om dit afvalprobleem op te lossen?

Lees ook:

Mislukte pogingen

De NASA heeft tijdens eerdere missies al manieren onderzocht om dit te verhelpen, zonder succes. Technici hebben geprobeerd het afval zo compact mogelijk op te slaan, om zo niet te veel van de beperkte ruimte in te nemen. Voor lange missies bleek dit echter niet voldoende. Het simpelweg mee terugnemen naar aarde is ook geen optie, aangezien het afval op te terugvlucht ruimte moet maken voor monsters van de maan. Het vuilnis apart terugsturen zou resulteren in torenhoge kosten, en is niet duurzaam.

Ook is geprobeerd het afval te verbranden via speciale systemen. Maar deze technieken zijn niet zonder problemen, met name vanwege de beperkte energievoorraad op de maan. Daarnaast brengen de schadelijke bijproducten van verbranding van materialen zoals plastic de nodige gevaren met zich mee, en de systemen die nodig zijn om dit veilig te laten verlopen zijn ongelooflijk complex.

Nu is de NASA op zoek naar een manier om dit afval om te zetten naar nieuwe, bruikbare bronnen, zoals energie of bouwmaterialen. De organisatie ziet kansen om bijvoorbeeld water terug te winnen uit menselijke uitwerpselen en oud plastic in te zetten bij de bouw van wetenschappelijke stations op de maan. Maar hoe?

LunaRecycle

Om deze vraag te beantwoorden komt NASA nu met de LunaRecycle Challenge, bestaand uit twee onderdelen, waarin de ruimtevaartorganisatie hulp vraagt aan een breder publiek. De Prototype Build Track richt zich op het ontwerpen en ontwikkelen van hardware en systemen voor het recyclen van afval op het maanoppervlak. De Digital Twin track focust op het ontwerpen van een virtueel model van een compleet recyclingsyteem. Met de digitale track willen ze mensen wereldwijd een kans geven om mee te helpen aan dit vraagstuk.

LunaRecycle is onderdeel van NASA’s Centennial Challenges, een programma dat in 2005 werd opgezet om innovatieve oplossingen te vinden voor grootse technische uitdagingen binnen de ruimtevaart. Ze hopen op hulp van startups, ingenieurs, studenten en hobbyisten die bij willen dragen aan duurzame maanmissies.

Zowel teams als individuen kunnen deelnemen aan een of beide tracks en strijden voor een deel van het prijzengeld. Heb je een passie voor ruimtevaart, afvalverwerking, of grote geldprijzen? Aanmelden kan via de website van NASA.

Bronnen: NASA [1], NASA [2], IFLScience