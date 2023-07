Al een jaar voorziet James Webb ons van ‘nieuwe ogen’

Met deze foto treedt James Webb in de voetsporen van zijn voorganger Hubble. De nieuwe ruimtetelescoop wist de zogenoemde Pillars of Creation eveneens prachtig op de gevoelige plaat vast te leggen. De gas- en stofzuilen in kwestie bevinden zich in de Adelaarsnevel, op zo’n 7000 lichtjaar afstand van de aarde. In de continu veranderende pilaren ontstaan jonge sterren. Met hun sterke ultraviolette straling en harde sterrenwinden zorgen ze ervoor dat al het omringende stof en gas in de omgeving erodeert, waardoor de fotogenieke zuilen helaas een houdbaarheidsdatum hebben.