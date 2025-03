Europese Ariane 6-raket brengt militaire satelliet de ruimte in tijdens tweede vlucht

De tweede lancering van de Europese Ariane 6-raket was een succes. De problemen van de debuutvlucht lijken opgelost.

Europa’s nieuwste raket is gisteren om 17.24 uur Nederlandse tijd succesvol gelanceerd vanaf de Europese ruimtebasis Kourou in Frans-Guyana. Deze tweede vlucht van de Ariane 6 verliep zonder problemen.

De Ariane 6 heeft de Franse militaire satelliet CSO-3 de ruimte in gebracht. Dat maakt meteen duidelijk waarom Europa een eigen krachtige draagraket nodig had. Je wilt namelijk niet dat informatie over zulke gevoelige satellieten in de verkeerde handen valt. Daarom is het voor Europa fijn om niet uit te hoeven wijken naar de raketten van andere ruimtevaartorganisaties of die van bedrijven zoals Elon Musks SpaceX.

Op 9 juli 2024 werd de Ariane 6 voor het eerst gelanceerd. Het grootste deel van de vlucht verliep vlekkeloos, maar tijdens de laatst fase waren er problemen met de Vinci-motor. Hierdoor brandde de raket niet op in de atmosfeer en zweeft hij nog altijd in een baan rond de aarde. De tweede lancering had eigenlijk eind vorig jaar al moeten plaatsvinden, maar de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) had die uitgesteld om de problemen te onderzoeken. En die blijken nu inderdaad opgelost, want de Ariane 6 brandde na het afzetten van de satelliet netjes op in de atmosfeer.

Bron: ESA

Beeld: ESA-CNES-ARIANESPACE-ArianeGroup/Optique vidéo du CSG – P PIRON