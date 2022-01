Artemis: NASA wil weer mensen op de maan zetten

Als de techniek en het weer een beetje meewerken, stuurt de NASA dit voorjaar een onbemenste raket naar de maan. Is die missie een succes en houdt de ruimtevaartorganisatie zich daarna aan de planning, dan moeten er in 2025 weer mensen over het oppervlak van het zusje van de aarde lopen – voor het eerst in vijftig jaar.

Met een hoogte van 98 meter is NASA’s Space Launch System (SLS) niet de grootste raket die de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie ooit naar de ruimte stuurde. De Saturnus V-raket die in 1969 Neil Armstrong, Buzz Aldrin en Michael Colins naar de maan bracht, was met 111 meter net een tikje hoger. Maar het SLS is wél de krachtigste raket die de Amerikanen ooit bouwden. Vanaf het moment van ontsteking totdat hij in de ruimte is, levert hij ruim 15 procent meer stuwkracht dan de Saturnus V.

Die stuwkracht heeft SLS ook wel nodig. De eerste versie van de reusachtige raket moet dik 26.000 kilo aan lading mee kunnen zeulen. De raket brengt die lading ook niet zomaar een stukje de ruimte in: het SLS moet zijn vracht genoeg vaart meegeven om die vanaf de aarde naar de maan te laten vliegen, hem in een hoge baan om de maan te brengen, en weer terug naar huis te laten keren. De Orioncapsule die door de raket omhoog wordt geschoten, is op zijn verste punt 450.000 kilometer van onze planeet vandaan; verder dan mensen ooit zijn geweest. Een latere versie van de krachtpatser moet zelfs 45.000 kilo aan lading naar de maan brengen.

Op papier ziet dat er allemaal heel mooi uit. Maar SLS moet het nog wel even waar gaan maken. Aanvankelijk zou de raket in het kader van de Artemis I-missie op zijn vroegst op 12 februari gelanceerd worden. Als het weer dan roet in het eten gooide, kon de NASA de raket ook ergens in de twee weken daarna omhoog schieten. Een technisch probleem bracht de ruimtevaartorganisatie er echter toe ‘lanceermogelijkheden in maart en april te gaan bekijken’. Deze testmissie moet bepalen of SLS, de Orioncapsule én de missieleiding en techniek op de grond (de Exploration Ground Systems) volgens plan werken.

Als dat zo is en de vlucht een succes blijkt, gaat het Artemisprogramma – vernoemd naar de Griekse godin van de jacht en de maan – zijn volgende fase in. Dan beginnen de NASA en haar partners met de voorbereiding van de eerste bemande vlucht in 2024. Een jaar later moeten er weer ruimtevaarders voet op de maan zetten, waaronder de eerste vrouw.

Tekst: Nick Kivits

Beeld: NASA