Ballonachtige ruimtestationmodule ontploft tijdens eerste test

De druk in de ruimtestationmodule LIFE werd zo groot dat hij ontplofte als een ballon. Maar dat was precies waar de ontwikkelaars op hoopten.

Het internationale ruimtestation (ISS) gaat bijna met pensioen. In 2030 zullen de laatste astronauten het verlaten. Meerdere bedrijven willen dat gat opvangen door een nieuwe ruimtebasis te bouwen. Een daarvan is het Amerikaanse Sierra Space. Het ontwikkelt samen met Blue Origin de Orbital Reef. Een modulair station waaraan opblaasbare modules kunnen worden bevestigd. Onlangs ontplofte een prototype van zo’n module, maar dat was de bedoeling.

Sterker dan staal

Het bouwen en lanceren van een ruimtestation kost klauwen met geld. Om de kosten (relatief) laag te houden, gebruikt Sierra Space opblaasbare modules. Door deze pas in de ruimte op te pompen, passen ze in hun geheel in een standaard raket. Hierdoor zijn er veel minder lanceringen nodig.

De zogenoemde LIFE (Large Integrated Flexible Environment) van Sierra Space bestaat uit zachte en flexibele materialen, waaronder Vectran. Hierdoor is het geheel compact op te vouwen. Maar Vectran is naast zacht ook extreem sterk. Wanneer de module volledig is opgeblazen, is de stof sterker dan staal.

De ruimtestationmodule vlak voor de ontploffing. Beeld: Sierra Space.

Geslaagde ontploffing

Om te testen hoe stevig LIFE precies is, heeft Sierra Space al een aantal schaalmodellen langzaam opgeblazen, totdat ze ontploften als een ballon. Deze maand was het voor het eerst de beurt aan een prototype op ware grote: een soort marshmallow met een diameter van 8,3 meter en een hoogte van 6,2 meter. (3 modules zijn samen ongeveer even groot als het ISS.)

De NASA heeft veiligheidscriteria opgesteld voor dergelijke opblaasbare ruimtestations. Ze moeten bijvoorbeeld minstens een druk van 60,8 psi kunnen weerstaan. Deze test bewees dat LIFE dat met gemak haalde: de module knalde pas bij 77 psi.

De komende tijd gaat Sierra Space door met vergelijkbare en andere veiligheidstests. Ook wil het modules ontwikkelen die op zichzelf al groter zijn dan het ISS. De Orbital Reef, waaraan meerdere LIFE-modules kunnen worden gekoppeld, moet een bestemming worden voor zowel wetenschappers als ruimtetoeristen.

In de video hieronder zie je hoe LIFE explodeert. (Vanaf 5:50)



