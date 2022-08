Belgische onderzoeker hackt Starlink Terminal van Space X

Deze Belgische beveiligingsonderzoeker hackte het satellietnetwerk Starlink. Maar waarom eigenlijk?

Binnen 5 jaar lanceerde het Amerikaanse bedrijf SpaceX meer dan 3000 satellieten in een baan om onze aarde. Met zo’n enorme grootte faciliteert het satellietnetwerk Starlink internetverbinding in de meest afgelegen plekken. Daar zou zomaar een eind aan kunnen komen, waarschuwt een informatiedeskundige uit België. Hij hackte eigenhandig het Starlinknetwerk.

Vriend en vijand

Lennert Wouters, een beveiligingsonderzoeker aan de KU Leuven, onthulde tijdens de Black Hat Security Conference in Las Vegas een beveiligingsstoring in de schotelantennes van Starlink.

Wouters knutselde zelf een hacktool in elkaar die hij aan een Starlinkschotel bevestigde. De op maat gemaakte chip kostte hem nog geen €25,-. Eenmaal vast aan de schotel lanceert de chip een aanval die het systeem tijdelijk kortsluit. Et voilà: dankzij de glitch kan Wouters alle vergrendelde plekken in het Starlink-systeem binnendringen.

Hoewel hij anders doet vermoeden, is Wouters niet uit op de ondergang van Starlink. De onderzoeker wil SpaceX attent maken op hun mankementen, zodat daadwerkelijke vijanden het Starlinksysteem niet kunnen hacken.

En vijanden zijn er genoeg. Zo hielp Starlink de connectiviteit in Oekraïne te verbeteren in hun strijd tegen Rusland. Daar was Poetin niet van gediend. Bovendien deed Rusland al in februari een cyberaanval op het Amerikaanse satellietbedrijf Viasat. Ook maakte onlangs een Chinese informatiekundige zijn aversie voor Starlink bekend. In mei publiceerde hij een onderzoek naar “zachte en harde kill-methoden” om de Amerikaanse satellieten tussen de sterren vandaan te halen.

Bronnen: Gizmodo, Wired

Beeld: Pixabay