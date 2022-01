Schotelantenne van Starlink trekt katten aan

If I fits, I sits. De schotelantennes van Starlink zijn lekker warm voor de derrières van katten.

Om afgelegen plekken van internet te voorzien, zette het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX een speciaal satellietnetwerk op: Starlink. Op dit moment bevinden zich dan ook zo’n 1800 SpaceX-satellieten in een lage baan rond de aarde. Om verbinding met een van die kunstmanen te maken, hebben gebruikers een schotelantenne nodig.

Deze schijven zijn sinds 2020 echter uitgerust met een sneeuwsmeltmodus: de schotel verwarmt zichzelf. En inderdaad, sneeuw blijft er niet meer op liggen door deze tweak. De modus zorgt er echter wel voor dat katten erop gaan zítten. De schijf fungeert als lekker kacheltje voor hun achterwerk.

“Starlink werkt fantastisch, totdat de katten ontdekken dat de schotel warmte afgeeft op koude dagen”, tweet gebruiker Aaron Taylor, met eronder een recente foto van vijf katten die samen op de schijf zitten. Volgens Taylor verloopt hierdoor het streamen van films langzamer, en surfen op het internet gaat ook een stuk trager.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie