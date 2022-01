Bestel KIJK 2/2022 in onze webshop!

Surf snel naar shop.kijkmagazine.nl want de nieuwste KIJK-editie is nu verkrijgbaar. Met op de cover: Project Artemis: mooie plannen naar de maan.

Als de techniek en het weer een beetje meewerken, stuurt de NASA dit voorjaar een onbemenste raket naar de maan. Is die missie een succes en houdt de ruimtevaartorganisatie zich daarna aan de planning, dan moeten er in 2025 weer mensen over het oppervlak van het zusje van de aarde lopen – voor het eerst in vijftig jaar.

Verder in dit nummer:

Dat Nederlandse kolonisten ooit Indonesië en Suriname in handen hadden, weten we. Minder bekend is dat ook een deel van Angola ooit aan ons ‘toebehoorde’. En nog vier verrassende voorbeelden.

Met de komst van kunstmatige intelligentie is het moeilijker geworden om te bepalen wat realiteit is en wat niet. Maar hoe erg is dat? We spraken erover met trend-analist Thijs Pepping.

Valentijnsdag komt eraan en daarom een artikel over, jawel, de liefde. Hoe houd je een gezond huwelijk in stand? Psychologen en sociologen komen met do’s en don’ts.

Onlangs zijn wetenschappers erin geslaagd het brein van overleden varkens activiteit te laten vertonen. Vertroebelt daarmee de scheidslijn tussen leven en dood?

Is het universum oneindig of komt een ruimtereiziger uiteindelijk weer bij zijn beginpunt uit? Die vraag proberen natuurkundigen te beantwoorden door de oudste straling van het heelal aan een nauwgezet onderzoek te onderwerpen.