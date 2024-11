Chinese rover vindt bewijs voor een oeroude oceaan op Mars

Onderzoek naar het Marsoppervlak wijst op het bestaan van een oceaan miljarden jaren geleden, waar mogelijk leven heeft kunnen ontstaan.

De vraag of Mars ooit oceanen had, houdt wetenschappers al jaren bezig. De Chinese rover Zhurong, die sinds 2021 het Marsoppervlak verkent, lijkt nu een belangrijke aanwijzing te hebben gevonden. Dit bewijs ondersteunt de theorie dat leven op Mars mogelijk is.

Levensvatbaar

Waarom doen wetenschappers zo grondig onderzoek naar water op Mars? Water is één van de essentiële voorwaarden voor leven, en de aanwezigheid ervan zou betekenen dat de planeet misschien ooit de juiste bouwstenen had voor microbieel leven.

Sinds de jaren zeventig zijn onderzoekers al op zoek naar sporen van water op de planeet. De oppervlakte van Mars is nu droog, maar door de jaren heen is er bewijs gevonden dat er ooit water stroomde. De eerste Mariner-missies vonden al enkele droge rivierbeddingen en erosiepatronen, en later vond de NASA ondergrondse ijskappen en water in het gesteente van de planeet. Deze vondsten ondersteunden het idee dat Mars ooit een vochtige planeet was, maar het bleef onduidelijk of deze watermassa’s ooit stabiel genoeg waren voor het ontstaan van vroege levensvormen.

Graven naar bewijs

De Chinese rover Zhurong, landde in 2021 op Mars in Utopia Planitia, een oude inslagkrater die eerder al werd genoemd als een mogelijk overblijfsel van een oceaan. Tijdens zijn verblijf deed Zhurong onderzoek naar sedimentlagen en mineralen. Chinese onderzoekers analyseerden deze lagen, in combinatie met satellietdata, en kwamen tot de conclusie dat de gevonden patronen het best te verklaren zijn door een grote hoeveelheid water die ooit langdurig op die plek moet hebben gelegen.

Een hoogtekaart van Mars, met Utopia Planitia rechtsboven. Beeld: U.S. Geological Survey/Wikimedia.

De soorten mineralen en hun texturen, zoals bepaalde klei- en zoutsedimenten, wijzen erop dat het om een stabiele, minstens zeshonderd meter diepe oceaan gaat die mogelijk miljoenen jaren heeft bestaan. De onderzoekers schatten dat de oceaan 3,68 miljard jaar geleden ontstond en 260 miljoen jaar geleden ophield te bestaan nadat hij bevroor. Dit maakt de ontdekking uniek, uit eerdere studies bleek juist dat vloeibaar water slechts voor korte periodes aanwezig was op Mars.

Een stabiele vorm van water, zoals een oceaan die langdurig vloeibaar is geweest, biedt betere condities voor het ontstaan van leven dan kortdurende of bevroren waterlichamen. Leven zoals wij het kennen heeft namelijk voortdurend water nodig voor bepaalde essentiële chemische processen. In tijdelijke waterstromen krijgt een levensvorm niet de kans om te ontstaan, omdat de omstandigheden niet constant genoeg zijn.

Doorboren

Leven op aarde is miljarden jaren geleden ontstaan in water, waar bouwstenen zoals koolstof en waterstof aanwezig waren en de eerste organische verbindingen konden vormen. Als Mars inderdaad ooit een oceaan had, zou daar volgens wetenschappers zomaar ook een vorm van leven kunnen zijn ontstaan. De bevindingen van Zhurong brengen ons een stapje dichter bij het beantwoorden van de vraag of Mars ooit geschikt was voor leven.

Volgens de onderzoekers is er wel nog vervolgonderzoek nodig om het bestaan van de oceaan te bevestigen, bijvoorbeeld door het uitvoeren van diepere grondboringen. Mochten ze op deze manier definitief bewijs vinden voor de oceaan, zou dit de theorie over leven op Mars kracht bij kunnen zetten.

Bronnen: Nature, Astrobiology, New Scientist, Earth.com

Beeld header: NASA/JPL/MSSS