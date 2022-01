Blijft het heelal voor altijd groeien?

Sinds de oerknal zwelt het heelal op als een gigantische ballon. Gaat dat voor altijd zo door?

Dat hangt af van de uitkomst van een gevecht tussen twee natuurkundige fenomenen: donkere energie en zwaartekracht. Donkere energie is een mysterieuze kracht die ervoor zorgt dat het heelal uitdijt en alle sterrenstelsels steeds verder uit elkaar bewegen. Anderzijds trekt de zwaartekracht sterrenstelsels juist naar elkaar toe.

Groeiend of krimpend heelal?

Tot nu toe is de donkere energie aan de winnende hand. En niet zo’n beetje ook: het heelal dijt niet alleen uit, die uitdijing gaat ook nog eens steeds sneller. Zoals het er nu naar uitziet, blijft het heelal dus voor altijd groeien. Uiteindelijk zullen alle sterren en sterrenstelsels stuk voor stuk uit elkaar gerukt worden, tot er alleen maar een koude leegte overblijft. En mocht de donkere energie steeds sterker worden, dan kan het zelfs gebeuren dat de ruimtetijd zelf ook uit elkaar wordt getrokken. De ballon scheurt dan uiteen, en in plaats van een koud en leeg heelal blijft er helemaal geen heelal meer over.

Maar niet alle kosmologen zijn overtuigd van dit scenario. Sommigen denken dat de donkere energie in de loop der tijd aan kracht zal inboeten. In dat geval zal de zwaartekracht ooit alsnog de overhand krijgen, zodat het heelal vanaf dat moment niet groter wordt, maar kleiner. Alle sterren en sterrenstelsels bewegen dan naar elkaar toe, tot alles weer in één punt ineenstort – net zoals ten tijde van de oerknal.

En daarna? Daarna gebeurt er niks meer. Of, ook een intrigerende mogelijkheid: daarna begint alles van voren af aan. Er is weer een oerknal, het heelal gaat weer groeien en krimpt daarna weer ineen. En zo gaat het eeuwig door.

