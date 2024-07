Chinese raket crasht en explodeert na ongeplande lancering

Nadat een Chinese rakettrap onbedoeld was gelanceerd, stortte hij neer en veroorzaakte een grote explosie nabij de stad Gongyi.

Het Chinese commerciële ruimtevaartbedrijf Space Pioneer ontwikkelt een herbruikbare tweetrapsraket: de Tianlong-3. Zondag werden de motoren van de eerste trap getest, die moest daarbij op zijn plek blijven staan. Maar door een constructiefout in de verbinding tussen de rakettrap en de testopstelling, verliet hij toch het lanceerplatform.

In een video is te zien hoe de rakettrap recht omhoogvliegt, totdat de boordcomputer de motoren automatisch uitschakelde. De rakettrap kantelde vervolgens horizontaal en stortte neer. Waarschijnlijk was er nog een hoop brandstof over, de crash veroorzaakte namelijk een grote, vurige explosie.

Wow. This is apparently what was supposed to be a STATIC FIRE TEST today of a Tianlong-3 first stage by China's Space Pioneer. That's catastrophic, not static. Firm was targeting an orbital launch in the coming months. https://t.co/BY9MgJeE7A pic.twitter.com/L6ronwLW1N