NASA-satelliet vindt crashplaats van Russische maanlander

De Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) vond een nieuwe inslagkrater op de geschatte plek waar de Russische Luna 25 neerstortte.

Op 19 augustus 2023 had Rusland voor het eerst in 47 jaar weer een ruimtevoertuig op de maan moeten landen. Maar een manoeuvre om maanlander Luna 25 in de juiste baan voor de landing te brengen ging volledig mis. Een stuwraket die slechts 84 seconden moest branden, bleef 127 seconden kracht leveren waardoor Luna 25 op ramkoers met het maanoppervlak kwam. Pogingen van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos om contact te leggen met de lander bleken onsuccesvol, hun maanmissie was officieel mislukt.

Nieuwe krater

Op 21 augustus maakte Roscosmos een schatting van de crashplaats bekend. De dag erna gaf de NASA hun Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de taak om die plek te onderzoeken. Op 24 augustus maakte die satelliet een aantal foto’s van het maanlandschap en astronomen vergeleken die met eerdere beelden.

Op de nieuwste afbeeldingen ontdekten NASA-wetenschappers een 10 meter brede krater die op de meest recente opnames van LRO in dat gebied (juni 2022) nog niet te zien zijn. Omdat de krater dicht bij het geschatte inslagpunt van Luna 25 ligt, concludeert het LRO-team dat hij waarschijnlijk is gevormd door de crash en niet een natuurlijke inslag.

Deze GIF wisselt af tussen LRO-beelden van 27 juni 2020 en 24 augustus 2023 – voor en na het verschijnen van een nieuwe inslagkrater die waarschijnlijk is veroorzaakt door de Luna 25-missie van Rusland.

Bronnen: NASA, New Atlas

Beeld: NASA’s Goddard Space Flight Center/Arizona State University