Poging tot eerste Japanse maanlanding eindigt in crash

De Japanse maanlander Hakuto-R Mission 1 stortte vorige maand neer op het maanoppervlak in een poging om op de maan te landen. Nu weten we eindelijk de oorzaak.

De eerste particuliere maanlanding was bijna een feit. In maart dit jaar betrad de Hakuto-R Mission 1 van het Japanse bedrijf ispace succesvol een baan om de maan. Op 24 april zou het gebeuren: niet alleen de eerste privaat gefinancierde maanlanding, maar ook de eerste Japanse. Daarmee zou Japan het vierde land zijn (na de VS, de Sovjet-Unie en China) dat ooit succesvol op de maan wist te landen. Alles leek voorspoedig te gaan, maar het feest ging niet door. Vlak na de geplande ‘landing’ verloor ispace het contact met zijn Mission 1 Lunar Lander (M1). De M1 zou zijn neergestort op het maanoppervlak. Nu, een maand later, publiceert ispace het onderzoek met daarin de oorzaak van de crash.

Lees ook:

Bestelbusje

De boosdoener blijkt een grote klif. De M1 maakte waarschijnlijk een inschattingsfout toen het over de rand van een krater vloog, die ongeveer drie kilometer boven het omliggende gebied uitstak. Daardoor dacht de maanlander dat hij zich al dicht bij het oppervlak bevond, terwijl hij in werkelijkheid nog vijf kilometer boven de grond hing. Als gevolg daarvan begon de M1 al met afremmen, waardoor zijn brandstof te vroeg opraakte en de operatie eindigde in een vrije val. Hieronder zie je een satellietbeeld van de plek van het ongeluk:

Een beeld van het maanoppervlak waar de M1 neerstortte. De donkere vlekjes zijn brokstukken. Beeld: NASA/GSFC/Arizona State University

De M1 was de eerste missie van ispace’s maanverkenningsprogramma Hakuto-R. Het bedrijf wil een voordelige bezorgservice naar de maan faciliteren voor zowel overheden als particulieren. Een soort lunaire PostNL dus. De M1 had daarom al wat pakketjes aan boord, waaronder een tweewielige transformeerbare robot van het Japanse Aerospace Exploration Agency (JAXA). Ook bracht hij buitenlandse vracht mee, zoals twee commerciële Canadese ladingen en de Rashid Rover van het Mohammed bin Rashid Space Centre in de Verenigde Arabische Emiraten. Door de mislukte landing ging alle vracht verloren.

Positief

Ondanks het rottige einde is ispace trots dat de M1 zo ver is gekomen. De maanlander heeft namelijk niet alleen de lancering, maar ook de ruim drie maanden durende ruimtereis weten te overleven. De opvolgers van de M1 – Mission 2 en Mission 3 – zijn al volop in ontwikkeling en het bedrijf is nu bezig om de landingssoftware te verbeteren. Ispace is vastbesloten om te leren van de M1 en zo de volgende missies wel succesvol uit te voeren. Aan het lanceringsschema van Mission 2 (gepland in 2024) en Mission 3 (gepland in 2025) is niets veranderd.

Bronnen: ispace, Gizmodo

Beeld: ispace