Curiosity spot vreemde ‘stekels’ op Mars

Op Mars zijn vaak vreemde dingen te zien. Neem bijvoorbeeld deze rotsformaties, die een heel buitenaardse indruk maken.

Marsrover Curiosity verkent al bijna tien jaar het oppervlak van Mars. In die tijd heeft de rover niet alleen veel onderzoek gedaan naar de vraag of onze buurtplaneet ooit (microbieel) leven bevatte, maar ook voor een hoop bijzondere foto’s gezorgd. Zo spotte hij vorige maand een paar opvallende rotsformaties.

Krater

De stekels zijn waarschijnlijk een cementachtige substantie die lang geleden als een soort vulling de spleten van rotsen is ingelopen. Door miljoenen jaren van slijtage zijn ze nu weer zichtbaar.

De Marsrover vond de rotsen in de Gale-krater, waarvan astronomen vermoeden dat die het restant is van een opgedroogd meer. Omdat water als belangrijke bouwsteen voor leven wordt gezien, is Curiosity hier al lang op zoek naar tekenen van organismen. Water was ook waarschijnlijk nodig om de cementachtige substantie te doen ontstaan.

Buurman

Hoewel de stekels er heel raar uitzien, zijn ze toch niet heel buitenaards. Zogeheten hoodoos (ook wel aardpiramides genoemd) vormen zich namelijk op aarde op dezelfde manier. Harde lagen steen bouwen zich op binnen zachtere rotsen. Door wind en regen slijten deze langzaam weg, waardoor alleen het harde gesteente overblijft. Zo ontstaan soms pilaren die wel tientallen meters hoog zijn.

Vergeleken hiermee zijn de stekels op Mars niet half zo indrukwekkend. Toch is het een mooie vondst. Aan de hand van dit soort rotsformaties is te zien hoe het oppervlak van de planeet over de jaren is veranderd. Zo beginnen we onze buurman stukje bij beetje beter te begrijpen.

