Woensdagnacht is de blauwe supermaan te zien

In de nacht van woensdag op donderdag staat de volle maan aan de hemel die deze maand extra bijzonder is. Wat houdt een blauwe supermaan in?

Eens in de twee à drie jaar gebeurt er iets bijzonders: dan treedt er twee keer een volle maan op in één kalendermaand. Een verschijnsel dat een blauwe maan wordt genoemd en overigens niks heeft te maken met de kleur van de maan.

Lees ook:

Blauw en super

Daarnaast is de blauwe maan deze week ook nog eens een supermaan: de natuurlijke satelliet is dan helderder dan normaal gesproken en dat komt weer door de elliptische baan die het hemellichaam om onze aarde beschrijft. Daardoor staat de maan de ene keer in zijn cyclus dichter bij onze planeet, het perigeum geheten, en de andere keer verder af, het apogeum.

Tijdens het perigeum bedraagt de afstand van de aarde tot de maan 357.181 kilometer, tegenover zo’n 405.000 kilometer in het apogeum. Gevolg is dat de volle maan tot 14 procent groter en 30 procent helderder oogt dan tijdens het apogeum.

De blauwe supermaan is woensdagavond, bij helder weer, te aanschouwen. Tegelijkertijd staat Saturnus in oppositie, dat wil zeggen dat de planeet op haar dichtste plek bij de aarde staat, waardoor je haar heel goed kunt zien. “De Maan staat 3,3° ten zuiden van Saturnus (+0,6m), in het sterrenbeeld Waterman”, laat de website hemel.waarnemen.com weten. “De dichtste nadering gebeurt om 21:31 uur, bij ons op 7° hoogte boven de horizon, in het oostzuidoosten.”

Bronnen: hemel.waarnemen.com, Space.com

Beeld: NASA