Ed Dwight breekt record van oudste persoon in de ruimte

De droom van de 90-jarige Ed Dwight is – met ruim 60 jaar vertraging – toch nog uitgekomen. Hij is nu ook de oudste persoon die ooit in de ruimte is geweest.

In 1961 was Ed Dwight de eerste zwarte persoon die werd toegelaten tot de Aerospace Research Pilot School, de trainingsschool waaruit NASA astronauten koos. Ondanks dat hij een van de beste van zijn klas was, werd hij uiteindelijk niet geselecteerd. Nu, meer dan 60 jaar later, is hij toch nog de ruimte in geweest. Daarmee werd hij de oudste persoon in de ruimte ooit.

‘A life-changing experience’

De 90-jarige man vertrok zondag vanuit Texas met een New Shepard-raket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos. Dwight en vijf andere ruimtetoeristen bereikten een hoogte van bijna 106.000 kilometer. Ze vlogen tien minuten lang boven de Kármánlijn (100.000 kilometer), een denkbeeldige lijn die de grens van de ruimte aangeeft.

Kort na de landing noemde Dwight zijn vlucht “a life-changing experience”.

Dwight was 90 jaar, 8 maanden en 10 dagen oud toen hij zondag de ruimte betrad. Daarmee brak hij het record van Star Trek-acteur William Shatner, die twee maanden jonger was toen hij het vorige record vestigde in 2021.

Problemen voor Blue Origin

Het was de eerste keer sinds twee jaar tijd dat Blue Origin weer mensen naar de ruimte bracht. De raketten van het bedrijf werden aan de grond gehouden toen in 2022 een booster neerstortte, de capsule maakte dankzij parachutes wel een veilige landing. In december werden de vluchten weer voortgezet, maar nog zonder bemanning.

De prijs van de tickets van Blue Origins zevende toeristenvlucht zijn niet bekendgemaakt. Maar die van Dwight werd gesponsord door Blue Origin, de non-profitorganisatie Space for Humanity en de Jaison and Jamie Robinson Family Foundation.

Bronnen: NPR, CBC