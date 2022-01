ESO toont de Vlamnevel op zijn mooist

De open haard van Orion. Zo noemt de European Southern Observatory (ESO) de Vlamnevel in het sterrenbeeld Orion. En deze prachtplaat maakt duidelijk waarom.

De feestdagen zijn achter de rug, maar de ESO komt nog even met een knaller van een foto die een spectaculaire vuurwerkshow lijkt te tonen. In werkelijkheid zie je de Vlamnevel, gelegen in het sterrenbeeld Orion. De opname is gemaakt met het door ESO beheerde Atacama Pathfinder Experiment (APEX), dat op de koude Chajnantor-hoogvlakte in de Atacama-woestijn in Chili is gestationeerd.

Vurige Vlamnevel

De Vlamnevel is een zogeheten emissienevel: deze wordt zo erg verhit door de verzameling jonge sterren in het centrum dat het gas eromheen zelf aan het gloeien wordt gebracht. De nevel ligt op zo’n 1500 lichtjaar afstand van de aarde, en maakt deel uit van het Orioncomplex. In Orion bevinden zich de meest nabije reusachtige moleculaire wolken – kolossale kosmische complexen die voornamelijk uit waterstof bestaan en waarin nieuwe sterren en planeten worden gevormd. Deze wolken omvatten de meest actieve stellaire kraamkamer in de omgeving van ons zonnestelsel.

De opname (vastgelegd op radiogolflengten) is overigens niet nieuw, maar wel opnieuw bewerkt. Het beeld van de Vlamnevel is gebaseerd op waarnemingen die voormalig ESO-sterrenkundige Thomas Stanke en zijn team jaren terug al deden. Ze wilden het toen pas op APEX geïnstalleerde SuperCam-instrument testen en richtten het op het sterrenbeeld Orion. Enkele jaren en vele waarnemingen later zijn de resultaten van Stanke en zijn team nu geaccepteerd voor publicatie in vkablad Astronomy & Astrophysics, meldt de ESO.

De verschillende kleuren in de opname geven de snelheid van het gas aan. De Vlamnevel en zijn omgeving bewegen van ons vandaan, waarbij de rode wolken op de achtergrond zich sneller verwijderen dan de gele op de voorgrond.

De Vlamnevel is de grote vlek links. De kleinere vlek rechts is de reflectienevel NGC 2023. Rechtsboven NGC 2023 lijkt de beroemde Paardenkopnevel heldhaftig vanuit de ‘vlammen’ op te duiken. De drie objecten maken deel uit van de Orionwolk, een reusachtig gascomplex dat 1300 tot 1600 lichtjaar van ons verwijderd is. © ESO/Thomas Stanke

Fun fact: ondanks dat het ‘vuur’ op deze foto anders doet vermoeden, zijn deze wolken heel koud: hun temperaturen liggen slechts enkele tientallen graden boven het absolute nulpunt.

Bron: ESO

Beeld: ESO/Th. Stanke & ESO/J. Emerson/VISTA. Acknowledgment: Cambridge Astronomical Survey Unit