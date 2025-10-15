Word Abonnee

Explosieve vulkanen hebben ijs over Mars verspreid

Tim Tomassen

15 oktober 2025 09:00

vulkaanuitbarsting Mars

Mars heeft waarschijnlijk ijs op een onverwachte plek. Hoe komt het daar? Via explosieve vulkaanuitbarstingen, suggereert een nieuwe studie.

Het is bekend dat er vrij veel ijs is op Mars. Wetenschappers verwachten dat verreweg het grootste deel daarvan zich in de poolregio’s van de planeet bevindt. Maar recent hebben onderzoekers verrassend veel waterstof gemeten rond de evenaar. Dat zou kunnen betekenen dat daar veel ijs onder het oppervlak zit.

Maar dat roept de vraag op: hoe is dat ijs op deze onverwachte locatie terechtgekomen? Misschien wel via vulkaanuitbarstingen, suggereren wetenschappers nu in het tijdschrift Nature Communications.

Dikke ijslaag

De onderzoekers gebruikten een klimaatmodel van Mars om de explosieve vulkaanuitbarstingen te simuleren waarvan we weten dat die tussen 4,1 en 4,3 miljard jaar geleden hebben plaatsgevonden. Daaruit zou blijken dat waterdamp die vrijkwam tijdens de uitbarstingen kon bevriezen in de koude Martiaanse atmosfeer. Dat ijs viel later uit de lucht en kon na slechts één explosieve uitbarsting al een ijslaag van wel 5 meter dik op het oppervlak vormen.

Als het ijs vervolgens werd bedekt door stof of vulkanisch puin, zou het lange tijd bewaard kunnen blijven, zo lang zelfs dat het nu nog steeds grotendeels aanwezig zou kunnen zijn onder het oppervlak rond de evenaar van Mars. Bovendien stortte het zwavelzuur dat tijdens de vulkanische periode vrijkwam de planeet mogelijk in een ijstijd, waardoor het ijs nog beter bewaard kon blijven.

Volgens de modellen is de vulkaantheorie dus een mogelijke verklaring, maar bewezen is het hiermee nog niet. Het is zelfs nog niet eens helemaal zeker of er daadwerkelijk ijs zit onder de bodem rond de evenaar. Als dat wel zo is, is dat nuttige informatie voor toekomstige bemande missies naar de rode planeet.

Bronnen: Nature Communications

Beeld: Mark Garlick/Science Photo Library/Getty Images

