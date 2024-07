Historische succesreeks van Falcon 9-raket eindigt met explosie

Na een reeks van 335 succesvolle lanceringen kreeg een Falcon 9-raket van SpaceX motorproblemen en ontplofte een uur na de lancering.

Vorige week donderdag (11 juli) is de motor van de tweede trap van een SpaceX Falcon 9-raket niet voor een tweede keer ontbrand. Ongeveer een uur na de lancering explodeerde de raket zelfs. De mislukking maakt een einde aan de indrukwekkende reeks van 335 succesvolle vluchten voor de deels herbruikbare raket.

Ongebruikelijk veel ijs

Het had een routinelancering moeten worden die twintig Starlink-satellieten in een baan rond de aarde zou brengen. Hoewel die zijn losgekoppeld, gebeurde dat in een veel te lage baan.

SpaceX heeft geprobeerd om de satellieten met hun eigen motoren zelf naar een hogere baan te laten vliegen, maar dat is niet gelukt. Het bedrijf meldt dat ze niet meer te redden zijn, maar dat ze geen bedreiging vormen voor andere satellieten of de openbare veiligheid. Ze zullen opbranden in de atmosfeer van de aarde.

De Falcon 9 wordt nu tijdelijk aan de grond gehouden terwijl technici uitzoeken wat het probleem heeft veroorzaakt. Hoewel dat onderzoek nog in volle gang is, schrijft nieuwswebsite Ars Technica dat op de livestream van de lancering te zien was dat er ongebruikelijk veel ijs rond de Merlin-motor vormde. Hoewel de motor bij de eerste ontbranding nog kon ontbranden, zou het kunnen dat het ijs bij de tweede ontbranding – nadat de livestream van SpaceX was beëindigd – wel problemen veroorzaakte.

Ruimtewandeling

Na het onderzoek moet SpaceX de Amerikaanse Federal Aviation Administration ervan overtuigen dat de Falcon 9 zonder gevaar zijn werk kan voortzetten. Dat kan behoorlijk wat tijd kosten; geplande lancering zullen waarschijnlijk moeten worden uitgesteld.

Miljardair Jared Isaacman zou tijdens de Polaris Dawn-missie later deze maand de eerste commerciële ruimtewandeling maken. In augustus zou de Falcon 9-raket ook astronauten naar het internationale ruimtestation ISS vervoeren.

Bronnen: SpaceX, Ars Technica, Popular Science