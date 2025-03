Astronauten die negen maanden ‘vastzaten’ in ISS zijn geland op aarde

Twee NASA-astronauten verbleven door technische problemen met het Starliner-ruimteschip negen maanden langer in het ISS dan gepland. Ze zijn nu eindelijk weer terug op aarde.

Gisteravond om 22.57 uur Nederlandse tijd landde een SpaceX Dragon-capsule in de Golf van Mexico, voor de kust van Florida. Aan boord waren vier astronauten, waaronder de twee Starliner testpiloten die al negen maanden ‘vastzaten’ in het internationale ruimtestation (ISS). De landing verliep zonder problemen.

Het was prachtig weer tijdens de landing. Beeld: NASA/Keegan Barber.

Starliner-drama

Op 5 juni 2024 vertrokken NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams vanaf lanceerbasis Cape Canaveral in Florida richting het internationale ruimtestation (ISS). Het was de eerste bemande testvlucht met Boeings nieuwste ruimteschip: de Starliner.

Het plan was eenvoudig: vlieg naar de ruimte, koppel het ruimteschip aan het ISS, en kom weer naar huis. De hele missie had in ongeveer week geklaard moeten zijn. Maar uiteindelijk zaten ze er meer dan negen maanden.

De Starliner kreeg op de heenweg namelijk technische problemen met de stuwraketten, die helpen bij het sturen van de ruimtecapsule. De terugreis werd daardoor telkens uitgesteld. In september besloot de NASA om het ruimteschip voor de zekerheid zonder bemanning terug te sturen – dat verliep zonder problemen.

Eind september bracht een Crew Dragon van SpaceX de Amerikaanse Nick Hague en de Russische Aleksandr Gorbunov naar het ISS. Oorspronkelijk hadden nog twee astronauten mee gemoeten. Maar die moesten thuisblijven, zodat er tijdens de terugreis plek was in het ruimtevaartuig voor Wilmore en Williams.

Die terugvlucht stond oorspronkelijk gepland voor februari 2025, maar moest met ongeveer een maand worden uitgesteld. De lancering van de crew die de astronauten in het ISS moesten aflossen werd door technische problemen en slecht weer meerdere keren afgeblazen.

De landing

Dinsdagochtend om 06.05 uur Nederlandse tijd vertrok de Crew Dragon dan eindelijk naar de aarde. Om 22.57 uur landden de vier astronauten na een bijna 17 uur lange afdaling in de Golf van Mexico. Het ruimteschip kwam met 27,359 kilometer per uur door de atmosfeer maar plofte uiteindelijk met vier parachutes zachtjes neer in de oceaan.

Daarmee kwam het verlengde ISS-avontuur van Willmore en Williams definitief tot een eind. Ze hebben in totaal 286 dagen in de ruimte doorgebracht en 4576 rondjes om de aarde gemaakt.

Support-teams inspecteren het ruimtevaartuig kort na de landing. Beeld: NASA/Keegan Barber.

De bemanning van de Crew Dragon-capsule vlak na de landing. Van links naar rechts: Butch Wilmore, Aleksandr Gorbunov, Nick Hague en Suni Williams. Beeld: NASA/Keegan Barber.

De NASA heeft overigens altijd ontkend dat Wilmore en Williams vastzaten in het ISS. Als het nodig was, hadden ze volgens de organisatie eerder naar huis gebracht kunnen worden. Ook de astronauten zelf zeiden het niet zo te ervaren. Williams noemde het ruimtestation zelfs haar “happy place” tijdens een persconferentie vanuit het ISS. Ze zei wel dat ze haar familie, vrienden en twee honden miste.

Wilmore en Willliams zijn ervaren astronauten en dit was voor allebei hun derde missie. Over haar hele carrière heeft Williams nu 608 dagen in de ruimte doorgebracht. De enige Amerikaan die nog langer in de ruimte is geweest, is Peggy Whitson (675 dagen). Wilmore is tijdens zijn carrière nu 464 dagen niet op de aarde geweest.

Suni Williams is met 608 dagen, verspreid over drie missies, nu een van de Amerikanen die het langst in de ruimte zijn verbleven. Alleen Peggy Whitson (675 dagen) is nog langer in de ruimte geweest. Beeld: NASA/Keegan Barber.

Starliner?

De toekomst van Boeings Starliner blijft voorlopig onzeker. De NASA hoopte het ruimteschip naast de vaartuigen van SpaceX te gebruiken om astronauten en goederen naar de ruimte te vervoeren. Boeing onderzoekt de problemen, maar zegt nog steeds vertrouwen te hebben in de Starliner. Of de NASA hetzelfde vertrouwen heeft, moet nog blijken. Aviation Week meldde in ieder geval dat het ruimtevaartuig in 2025 waarschijnlijk geen nieuwe vlucht meer zal maken.

Bronnen: NASA, The Guardian