Crash scene investigation: Europese satelliet HERA is succesvol gelanceerd

De Europese HERA-satelliet is maandagmiddag gelanceerd. De missie gaat bestuderen hoe we de aarde kunnen beschermen tegen gevaarlijke asteroïden.

Geheel volgens de planning werd de HERA-satelliet van de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) maandagmiddag om 16.52 (Nederlandse tijd) succesvol gelanceerd vanaf lanceerbasis Kennedy Space Center in Florida. Een Falcon 9-raket van SpaceX heeft de sonde naar de ruimte gebracht. Na ongeveer 75 minuten koppelde HERA los van de raket en legt de rest van de reis nu zelf af. De missieleiding heeft al contact met de satelliet.

Liftoff! ESA’s Hera mission lifted off on a SpaceX Falcon 9 from Cape Canaveral Space Force Station in Florida, USA, on 7 October at 10:52 local time (16:52 CEST, 14:52 UTC). pic.twitter.com/FODxNQsteh — European Space Agency (@esa) October 7, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Crash-locatie onderzoeken

Het eindpunt van die tocht: Dimorphos, een kleine ruimterots van 151 meter breed die om de 780 meter grote asteroïde Didymos draait. In 2022 liet de NASA een ruimtesonde met bijna 24.000 kilometer per uur inslaan op Dimorphos. Het doel: kijken of het mogelijk is om asteroïden weg te duwen als die op ramkoers liggen met de aarde. De resultaten waren positief, na de crash was de baan van de kleine asteroïde een half uur korter – zijn koers was veranderd.

Als HERA over twee jaar bij Dimorphos aan komt, gaat zij de nasleep van de crash onderzoeken. De sonde gaat onder andere bestuderen hoe zwaar de asteroïde eigenlijk is, hoe efficiënt de energieoverdracht van de botsing was en hoe de nieuwe baan er precies uitziet. Bij de crash is er ook een hoop materiaal de ruimte ingeschoten, waardoor HERA een unieke kans heeft om een deel van de binnenkant van Dimorphos te onderzoeken.

Hoe ziet de satelliet eruit, waarom gebruikte de ESA niet de gloednieuwe Europese Ariane 6-raket, en wat was de rol van Nederland? Dat lees je hier.

Het moment dat HERA loskoppelde van de Falcon 9-raket. Beeld: ESA.