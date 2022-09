Update! NASA’s asteroïdejager DART succesvol ingeslagen

Om kwart over één uur in de nacht van maandag op dinsdag is NASA’s ruimtesonde DART succesvol ingeslagen op zijn doelwit, de asteroïde Dimorphos. Daarmee is de eerste ruimtemissie om een asteroïde ietsje van baan te laten veranderen een succes.

Kunnen we asteroïden wegduwen van de aarde als we er op tijd bij zijn? De NASA probeerde het vannacht uit. Om kwart over één Nederlandse tijd sloeg de ruimtesonde DART (Double Asteroid Redirection Test) met 23.760 kilometer per uur in op Dimorphos. Dat is een kleine ruimterots van 160 meter breed die om de 800 meter grote asteroïde Didymos draait. Door de klap schoot een wolk puin de ruimte in.

ATLAS observations of the DART spacecraft impact at Didymos! pic.twitter.com/26IKwB9VSo — ATLAS Project (@fallingstarIfA) September 27, 2022

Goed mikken

In de laatste fase van de vlucht was DART aan zichzelf overgeleverd: de sonde werd niet op afstand bestuurd, maar vloog op de eigen boordtelescoop en computer. Die wist het ruimtevaartuig op slechts 17 meter van het geplande inslagpunt te mikken, een voltreffer. De pluim puin en stof die daarbij opwaaide, was te zien met telescopen.

“Nu weten we dat we een ruimtevaartuig precies genoeg kunnen mikken om zelfs een bescheiden ruimterots te raken”, zegt NASA’s Thomas Zurbuchen op de NASA-website: “Zelfs een kleine snelheidsverandering is al genoeg om een flink verschil te maken in het pad van een asteroïde.”

Deep Impact

DART is niet de eerste ruimtesonde die op volle snelheid inslaat op een stuk ruimtepuin: in 2005 schoot NASA’s ruimtesonde Deep Impact al een projectiel in de kern van de komeet 9P/Tempel om de samenstelling van die komeet te bepalen. Dat leverde een krater van 100 meter breed en 30 meter breed op.

Nu DART zijn doelwit vol heeft geraakt, begint het onderzoek pas: radarmetingen moeten in de komende dagen en weken uitwijzen of Dimorphos ook echt een meetbare duw heeft gekregen van DART.

Bronnen: NASA, Johns Hopkins APL

Beeld: NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben