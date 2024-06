NASA aangeklaagd nadat ruimtepuin een huis doorboort

In 2021 stootte een robotarm een pallet met ISS-ruimteafval af. Drie jaar later doorboorde een fragment hiervan een huis in Florida. Beeld: NASA.

Een Amerikaanse familie eist meer dan 80 duizend dollar van de NASA nadat een brok ruimteafval het dak van hun huis doorboorde.

Op 8 maart schoot er een cilindervormig object, met een gewicht van ruim 700 gram en lengte van 10 cm, door het dak van een huis in Florida. De NASA heeft bevestigd dat het een onderdeel was van een pellet met oude batterijen die in 2021 werd losgekoppeld van het internationale ruimtestation (ISS). De getroffen familie eist nu 80 duizend dollar van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie, dat meldt persbureau AFP.

Het geldbedrag moet de familie compenseren voor niet-verzekerde schade aan eigendommen, schade door bedrijfsonderbreking, schade door emotioneel/geestelijk leed en de kosten voor hulp van derden die nodig was in het herstelproces.

Het neergestorte object was een onderdeel dat oude batterijen aan een pellet bevestigde. Die 2600 kilogram wegende pellet werd in 2021 losgekoppeld van het ruimtestation. Dit jaar kwam dat pakket de atmosfeer binnen, daar had het volledig moeten opbranden. Waarom dit ene onderdeel de tocht heeft overleefd, is nog niet duidelijk. Beeld: NASA

Wie is verantwoordelijk?

Advocaat Mica Nguyen Worthy vertegenwoordigt de familie. In een verklaring zegt zij: “Mijn cliënten willen een passende schadevergoeding voor de stress en de impact die deze gebeurtenis op hun leven heeft gehad. Ze zijn dankbaar dat niemand lichamelijk letsel heeft overgehouden aan dit incident, maar een ‘bijna-ongeluk’ zoals dit had catastrofaal kunnen zijn. Als de brokstukken een paar meter in een andere richting waren terechtgekomen, had er ernstig letsel of een dodelijk slachtoffer kunnen zijn.”

Als het ruimtepuin een huis in het buitenland had beschadigd, waren de Verenigde Staten aansprakelijk geweest om voor die schade te betalen, zoals afgesproken in de Space Liability Convention. Worthy: “We hebben de NASA gevraagd om geen andere standaard toe te passen voor Amerikaanse burgers.”

Doordat de ruimtevaartactiviteit steeds verder toeneemt, wordt het probleem van ruimteafval dat op aarde belandt steeds groter. NASA’s reactie kan een precedent scheppen voor de manier waarop toekomstige claims worden afgehandeld.

Ruimtekerkhof

Het komt overigens wel vaker voor dat ruimteafval de atmosfeer wordt ingestuurd, de afgelopen 50 jaar gebeurde dat zowat iedere dag wel een keer. Meestal brandt dat puin volledig op, gebeurt dat niet, dan belandt het vaak in onbewoonde gebieden of de oceaan. Grote objecten, zoals oude ruimtestations, branden nooit volledig op. Hun terugkomst wordt daarom gecontroleerd en ze worden naar een ‘ruimtekerkhof’ in de Stille Oceaan gedirigeerd.

