Missie om ruimteafval op te ruimen is getroffen door ruimteafval

Een stuk ruimtepuin dat ClearSpace en de ESA wilde opruimen tijdens de allereerste opruimmissie is ironisch genoeg getroffen door ander ruimteafval.

Nu de ruimtevaartindustrie steeds toegankelijker wordt, neemt de hoeveelheid ruimteafval om de aarde in rap tempo toe. De Zwitserse start-up ClearSpace wil daar samen met de Europese ruimtevaartorganisatie ESA verandering in brengen door voor de allereerste keer rondzwevend puin terug de atmosfeer in te halen waar het volledig zal opbranden. De ESA heeft nu bericht gekregen van het 18th Space Defense Squadron van de Verenigde Staten dat bij het geselecteerde doelwit voor deze missie, de VESPA payload adapter, nieuwe objecten zijn gedetecteerd. Dit zou betekenen dat het stuk afval in botsing is geraakt met ander rondvliegend puin.

Ter aarde storten

De VESPA payload adapter was een onderdeel van de Vega-raket die de ESA in 2013 lanceerde in Frans-Guyana. Deze diende als tussenstuk tussen de stuwraketten en de cargo (twee satellieten van de ESA om de aarde te observeren). Na aankomst werd de payload adapter in de ruimte losgekoppeld om vervolgens op ongeveer 700 kilometer hoogte doelloos rond de aarde te draaien. De VESPA weegt 112 kilogram, heeft de grootte van een kleine satelliet en is uitgekozen vanwege zijn simpele vorm.

De opruimmissie is niet eenvoudig en moet worden volbracht door de ruimteafval-opruimer ClearSpace-1. Dit ruimtevoertuig heeft vier armen waarmee het de VESPA zal insluiten om vervolgens gezamenlijk richting de aarde te storten. Daarbij branden ze beide op in de atmosfeer. Deze missie, waar de ESA een slordige 86 miljoen euro in heeft geïnvesteerd, zal de eerste van waarschijnlijk velen worden om de hoeveelheid ruimtepuin te beperken.

Vuilnisbelt in de ruimte

Momenteel houden ruimtevaartorganisaties al meer dan 27.000 stukken ruimtepuin in de gaten, maar er zijn daarnaast nog ontzettend veel kleinere stukken die rondzweven. Een klein item dat met zo’n gigantische snelheid (soms wel 30.000 kilometer per uur) door de ruimte vliegt, kan al voor een flinke explosie zorgen.

De schade die bij de VESPA is gedetecteerd lijkt beperkt en de bouw van de ClearSpace-1 gaat verder zoals gepland. Ondertussen verzamelt de ESA data over de botsing om te zien of ze de missie moeten aanpassen.

Tekst: ESA, Gizmodo

Beeld: ClearSpace SA