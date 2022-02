Jongste asteroïdenpaar tot nu toe ontdekt

Een asteroïdenpaar dat rond de zon draait, is minder dan 300 jaar geleden gevormd, zo heeft een nieuwe studie uitgewezen. Een record.

Babynieuws! Zo’n 270 jaar geleden zijn er twee asteroïden van hun moederrots afgesplitst in de ruimte. Dat zijn ruim drie mensenlevens. Toch is 270 jaar in de astronomie een schijntje: alsof de twee ruimteobjecten vanmorgen zijn ‘geboren’. Het asteroïdenpaar is dan ook het jongste tot nu toe ontdekt, schrijven wetenschappers in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Gescheiden van elkaar

De twee asteroïden – 2019 PR2 en 2019 QR6 genaamd – zijn zo’n 270 jaar geleden van een groter ruimteobject afgescheiden, blijkt uit waarnemingen en computermodellen. En hoewel ze van dezelfde rots zijn afgesplitst, zijn ze momenteel een miljoen kilometer van elkaar verwijderd.

De grootste van de twee planetoïden meet een kilometer in diameter, de andere is half zo groot. Extra waarnemingen, gedaan aan het Lowell Observatory, toonden aan dat de twee rotsen vergelijkbare oppervlaktekenmerken hebben. Dat suggereert dat hun samenstelling min of meer hetzelfde is.

Aardscheerders

De ruimteobjecten werden in 2019 afzonderlijk ontdekt met de Pan-STARRS1 survey telescoop in Hawaï en de Catalina Sky Survey in Arizona. De meeste asteroïden in het zonnestelsel bevinden zich in een gebied tussen de banen van Mars en Jupiter dat de asteroïdengordel wordt genoemd. Deze twee exemplaren zijn echter zogeheten, Near-Earth objects of aardscheerders. Hun baan kruist die van de aarde.

Gelukkig is de kans zeer klein dat een willekeurige aardscheerder in botsing komt met de aarde. Zo becijferde de NASA vorig jaar nog dat de kans dat asteroïde Bennu – de bekendste aardscheerder in ons zonnestelsel – onze aardbol raakt slechts 0,057 procent is.

Bronnen: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ScienceAlert, BBC News

Beeld: UC Berkeley/SETI Institute