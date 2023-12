Komeet Halley begint zijn 38-jarige terugreis naar de aarde

Sinds zaterdagnacht is ’s werelds beroemdste komeet op de terugweg door het zonnestelsel richting de aarde.

De komeet Halley is misschien wel de bekendste die er is. Halley is namelijk een van de weinige kometen die regelmatig met het blote oog te zien zijn. Hij draait in een elliptische baan rond de zon, en daar doet hij zo’n 74 tot 79 jaar over. In 1986 verscheen hij voor het laatst aan de hemel. Daarna slingerde de zwaartekracht van de zon de komeet weer weg, tot ver buiten de randen van het zonnestelsel. Zaterdagnacht bereikte Halley het verste punt in zijn baan en is nu dus weer op de terugweg. Verwachte aankomsttijd: halverwege 2061.

Niet meer gespot

Halley is momenteel enorm ver weg, volgens Space.com is hij 759,8 miljoen kilometer verder weg dan Neptunus, de verste planeet in het zonnestelsel. Op zo’n grote afstand is de steen van 15 bij 8 kilometer niet met telescopen te zien. Sterker nog, Halley is sinds 2003 niet meer gespot. Astronomen weten dus alleen via berekeningen dat de komeet moet zijn begonnen aan zijn terugweg.

Geschiedenis van Halley

Astronoom Edmond Halley stelde in 1705 vast dat waarnemingen van drie kometen – uit 1531, 1607 en 1682 – allemaal gingen om hetzelfde object dat ongeveer iedere 76 jaar terugkeert. Doordat hij de eerste was die dat uitvogelde, werd de komeet naar hem vernoemd. Maar komeet Halley bestaat al veel langer. De eerste waarneming komt mogelijk uit 467 voor Christus en volgens de NASA draait hij al minstens 16.000 jaar rond de zon.

Toch vaker te zien?

Kometen zijn sloddervossen en laten vaak een spoor van stofdeeltjes achter. Doordat Halley de baan van de aarde doorkruist, laat hij ook daar deeltjes achter. Als de aarde ieder jaar tussen 16 en 26 oktober door Halley’s afvalspoor beweegt, vallen er deeltjes de atmosfeer in, waar ze verbanden en te zien zijn als meteoren (vallende sterren). Deze jaarlijks terugkerende meteorenzwerm heet de Orioniden.

Bronnen: NASA, Space.com