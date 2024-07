De ESA maakt LEGO-blokjes van 4,5 miljard jaar oude meteoriet

Om verschillende bouwmogelijkheden op de maan te testen, maakten ESA-wetenschappers LEGO-blokjes van meteorietstof.

Ruimtevaartorganisaties dromen er al jaren van: een permanente maanbasis. Maar hoe bouw je zo’n constructie? Het is namelijk nogal duur om alle bouwmaterialen per raket te verschepen. Wetenschappers kijken daarom naar manieren om materialen te gebruiken die al op de maan aanwezig zijn.

Onderzoekers bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA komen nu met een opvallend idee. Ze hebben ge-3D-printe LEGO-blokjes gemaakt van een miljarden jaren oude meteoriet.

Weinig maanregoliet op aarde

Het oppervlak van de maan is bedekt met een laag van stenen, mineralen en zand. Deze zogenoemde regoliet zou je kunnen gebruiken om ruimtebakstenen van te maken. Daar kleeft wel een probleem aan: er is erg weinig maanregoliet op aarde waarmee wetenschappers kunnen experimenteren.

Maar de onderzoekers bij de ESA hebben daar iets op bedacht: ze maakten hun eigen versie van maanregoliet door een 4,5 miljard jaar oude meteoriet, die in het jaar 2000 neerkwam in Noord-Afrika, tot stof te vermalen. Dat gruis mixten ze vervolgens met namaak-maanregoliet (van aardse materialen) en polymelkzuur, een plastic die wordt gemaakt uit maiszetmeel of suikerriet. Met deze mix konden ze stevige LEGO-blokjes printen.

Werken de LEGO-blokjes ook?

De ruimteblokjes zien er misschien wat ruwer uit dan normaal, maar volgens de onderzoekers klikken ze net zo stevig in elkaar als echte LEGO-blokjes. “Het resultaat is fantastisch”, zegt Aidan Cowley, een van de onderzoekers. “Niemand heeft ooit een constructie op de maan gebouwd, dus het was geweldig om de flexibiliteit te hebben om allerlei ontwerpen en bouwtechnieken uit te proberen met onze ruimteblokjes. Het was zowel leuk als nuttig om hiermee wetenschappelijk te kijken wat de grenzen van deze technieken zijn.”

Een aantal van de ruimteblokjes worden tot 20 september tentoongesteld in een aantal LEGO Stores, waaronder die in Amsterdam.



