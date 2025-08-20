Nieuwe maan ontdekt rond Uranus

De James Webb-ruimtetelescoop heeft waarschijnlijk een nieuwe maan rond Uranus ontdekt. Daarmee komt de teller op 29 te staan.

Eerder dit jaar richtte de James Webb-ruimtetelescoop zijn camera’s op Uranus. De NASA denkt in de geschoten beelden een nieuwe maan rond de ijsreus te hebben gespot. Het totale aantal manen rond de planeet komt daarmee op 29 te staan.

Kijken in koplampen

De maan, die voorlopig S/2025 U1 wordt genoemd, heeft slechts een diameter van 10 kilometer. Ter vergelijking: die van onze eigen maan is ongeveer 3475 kilometer. Door dat kleine formaat was de maan waarschijnlijk onzichtbaar voor Voyager 2, een ruimtesonde die bijna 40 jaar geleden langs Uranus vloog.

Het spotten van zo’n kleine en zwak verlichte maan is moeilijk. Hij bevindt zich namelijk naast Uranus, die veel groter en helderder is. Je kunt het vergelijken met het kijken naar een vlieg terwijl je recht in de koplampen van een auto staart. Doordat James Webb zoveel gevoeliger is dan andere telescopen, lukte dat nu toch.

Shakespeare

De maan bevindt zich op ongeveer 56.000 kilometer van het centrum van de planeet en draait om de evenaar. Zijn baan bevindt zich tussen die van Ophelia en Bianca.

De ontdekking moet nog bevestigd worden door de International Astronomical Union (IAU). Zodra dat gebeurt, krijgt de maan ook een officiële naam. Bijna alle Uranus-manen zijn vernoemd naar personages uit de werken van William Shakespeare. Waarschijnlijk zal S/2025 U1 dat ook worden.

Bronnen: NASA, New Scientist

Beeld: NASA/ESA