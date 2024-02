Omgevallen maanlander Odysseus stuurt toch foto’s van de maan

De eerste commerciële lander op de maan ligt op zijn zij, maar het ruimtevaartuig wist toch twee foto’s naar de aarde te sturen.

Vorige week werd Odysseus het eerste ruimtevaartuig van een commercieel bedrijf (Intuitive Machines) dat een zachte landing heeft gemaakt op de maan. Tijdens de landing viel de maanlander om en belandde op zijn zij. Toch is het gelukt om foto’s van de maan naar de aarde te sturen.

Ondanks dat Odysseus op zijn kant ligt, doen de meeste onderdelen het nog wel. Hoewel communicatie enigszins moeizaam gaat, heeft de maanlander toch twee wazige beelden naar de aarde verstuurd. Beide zijn vlak voor de landing gemaakt. De foto’s zijn van het zuidelijkste punt van de maan dat een vaartuig ooit heeft bereikt.



Beide foto’s zijn genomen tijdens de landingsfase. Beeld: Intuitive Machines.

Gespot door ruimtesonde

NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter, een ruimtesonde die het maanoppervlak in hoge resolutie in kaart brengt, heeft een foto gemaakt van Odysseus (zie hieronder). Die beelden bevestigen dat de maanlander op 1,5 kilometer afstand van de geplande landingsplek terecht is gekomen.

Intuitive Machines blijft gegevens verzamelen totdat de zonnepanelen van de lander geen zonlicht meer opvangen. Het bedrijf verwacht dat dat moment vandaag zal zijn. Eerder hoopte het dat Odysseus tot donderdag of zelfs het weekend operationeel zou blijven.

Op een foto van NASA’s Lunar Reconnaissance Orbiter is Odysseus te zien. Beeld: NASA/Goddard/Arizona State University.

Voor het eerst in 50 jaar

Het avontuur van Odysseus begon op 15 februari toen hij met een SpaceX Falcon-9 raket werd gelanceerd. Op 23 februari landde de IM-1 Odysseus in de Malapert A-regio, een krater van 69 kilometer breed en op zo’n 300 kilometer afstand van de zuidpool van de maan.

De lander heeft zes NASA-instrumenten naar de maan gebracht. Die bestuderen onder andere de stofwolk die ontstond bij de landing, het ruimteweer, precisielandstechnologieën, brandstofverbruik en communicatie- en navigatietechnologieën.

Daarnaast draagt Odysseus ook een aantal andere payloads van betalende klanten, zoals een camera die is ontwikkeld door studenten van de Embry-Riddle Aeronautical University (VS) en een kunstproject van Jeff Koons.

Odysseus is niet alleen de eerste commerciële maanlander op de maan, maar ook de eerste Amerikaanse maanlanding sinds NASA’s Apollo 17-missie in 1972.

Bron: Intuitive Machines

Beeld: Intuitive Machines