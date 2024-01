Eerste Japanse maanlander heeft problemen – maar er is hoop

Japan werd vrijdag het vijfde land dat een succesvolle maanlanding op zijn naam heeft staan. Maar de maanlander heeft wel wat problemen.

Na de Verenigde Staten, Rusland (Sovjet-Unie), China en India heeft nu ook Japan met succes een ruimtevaartuig laten landen op de maan. Maar het succes van de missie is nog onduidelijk. De zonnecellen van de lander genereren niet genoeg energie. Toen er nog 12 procent energie in de batterij zat, besloot de Japanse ruimtevaartorganisatie (JAXA) de lander uit te zetten. Een volledige lege batterij zou een herstart namelijk extra moeilijk maken.

Voorbereiden op herstel

Vrijdagmiddag (Nederlandse tijd) maakte de Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) een zachte landing op het maanoppervlak. Maar na slechts 3 uur werd hij al uitgeschakeld om energie te besparen.

Vandaag liet de JAXA op X weten dat de zonnepanelen richting het westen zijn gericht, weg van de zon. Toch heeft de ruimtevaartorganisatie hoop dat als de zon van positie verandert, er nog genoeg licht de zonnecellen zal bereiken om energie op te wekken. “We bereiden ons voor op herstel.”

Maandag Een dag op de maan duurt ongeveer 27,3 aardse dagen. Het is dus twee aardse weken licht op de maan, gevolgd door twee weken nacht. Om zo lang mogelijk te profiteren van het zonlicht proberen maanmissies daarom te landen als de ochtend net aanbreekt. Gedurende de dag verandert de zon van positie. De JAXA hoopt daarom dat er toch nog licht zal vallen op de verkeerd gerichte zonnepanelen.

Moon Sniper

De SLIM-missie wordt ook wel ‘Moon Sniper’ genoemd, omdat de JAXA gebruik heeft gemaakt van technologieën die preciezere landingen mogelijk maken. Normaal gesproken landen maanlanders op kilometers afstand van de geplande plek. De SLIM zou daarentegen binnen 100 meter van de beoogde landingsplaats moeten zijn neergestreken. Het is nu nog onduidelijk of dat is gelukt. De JAXA zegt daar over een maand antwoord op te kunnen geven.

De Japanse maanlander is ook uitgerust met een infraroodcamera om de geologie op de maan te bestuderen. Het is onzeker hoeveel data nog verzameld kan worden als het energieniveau eenmaal is hersteld. Verder had de SLIM ook twee kleine rovers aan boord. Volgens de JAXA zijn beide vlak voor de landing succesvol uitgeworpen.

Nu al een succes

Voordat de maanlander werd uitgeschakeld, had hij al data verzameld en naar de aarde gestuurd. Volgens de JAXA is de missie daarom sowieso een succes. Landen op de maan is namelijk moeilijk genoeg. Twee eerdere pogingen van Japan waren bijvoorbeeld onsuccesvol. Eerder deze maand mislukte ook de eerste commerciële (Amerikaanse) maanlanding doordat het ruimtevaartuig brandstof lekte.

Bron: JAXA, BBC