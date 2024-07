Mars krijgt honderden meteorieten per jaar te verstouwen

De rode planeet wordt bijna dagelijks getroffen door een meteoriet die een flinke krater achterlaat. Dat schatten wetenschappers op basis van data verzameld met de lander InSight.

Hier op aarde is de kans dat je door een meteoriet wordt geraakt bijna spreekwoordelijk klein. Op onze buurplaneet Mars ligt dat anders: die heeft een veel ijlere atmosfeer, waardoor een brokstuk uit de ruimte veel minder makkelijk opbrandt tijdens zijn tocht naar beneden en dus een grotere kans maakt het oppervlak te treffen. Maar om hoeveel meteorieten gaat het dan? Dat heeft een internationaal team van planeetwetenschappers nu bepaald met behulp van seismische data van NASA’s Marslander InSight.

Bevingen of meteorieten?

Eerdere schattingen van het aantal Mars-meteorieten klopten niet met elkaar. Keken wetenschappers naar het aantal kraters op het Mars-oppervlak, dan leken er relatief weinig inslagen te zijn. Keken ze naar hoeveel meteorieten de maan in het verleden hebben getroffen gekregen en ‘vertaalden’ ze dat resultaat naar Mars, dan kwamen ze op een veel hoger aantal uit.

De nieuwe schatting pakt het op nóg een andere manier aan: door te luisteren naar wat de seismometer aan boord van InSight te vertellen had. Die mat van 2018 tot 2022 hoe vaak de Marsbodem rond de lander trilde. Een deel van die trillingen – de zogenoemde very high frequency events – duurde te kort om te zijn veroorzaakt door Marsbevingen. Die waren dus, zo redeneren de onderzoekers van onder meer de ETH Zürich in Zwitserland, waarschijnlijk te wijten aan meteorietinslagen.

Vervolgens bepaalden de wetenschappers aan de hand daarvan hoe vaak het héle Marsoppervlak door een ruimterots wordt getroffen. De uitkomst: zo’n 280 tot 360 keer per jaar komt er een meteoriet neer die een krater achterlaat met een middellijn van 8 meter of meer. Ongeveer vijf keer zo veel als je zou zeggen op basis van het aantal kraters dat vanuit een baan rond Mars te zien is, en in lijn met wat je zou verwachten als je de maan als uitgangspunt neemt.

Risico’s voor ruimtevaartplannen

Bart Root, planeetwetenschapper aan de TU Delft, is te spreken over de studie. “Mooi werk. Het gaat de meteorietinslagen niet tegenhouden, maar het geeft wel inzicht in hoeveel er zijn. Daar kunnen we dan rekening mee houden in risicoanalyses voor ruimtevaartplannen naar Mars.”

Wel wijst Root erop dat het werkelijke aantal meteorieten lager kan zijn dan de genoemde schatting, als blijkt dat niet alle very high frequency events door een meteorietinslag worden veroorzaakt. Wie weet is het dus toch ietsje minder gevaarlijk op het oppervlak van de rode planeet.

