NASA: terugbrengen Mars-materiaal moet (veel) goedkoper en sneller

Als het aan NASA-baas Bill Nelson ligt, moeten de door Perseverance verzamelde monsters van het Marsoppervlak in de jaren dertig al opgehaald worden.

Sinds 2021 rijdt Perseverance rond op Mars en verzamelt af en toe bodemmateriaal in buizen ter grootte van een sigaar. De NASA wil die monsters dolgraag naar de aarde brengen, maar de plannen lopen volledig uit de klauwen, dat berekende een onafhankelijke beoordelingscommissie in april 2024. Waar de kosten van het prestigieuze project in 2020 nog werden geschat op 3 miljard dollar, zouden die inmiddels zijn opgelopen tot ruim 11 miljard. Bovendien zouden de in totaal dertig monsters pas in de jaren veertig van deze eeuw kunnen worden opgehaald.

Dat is volgens NASA-baas Bill Nelson “onacceptabel”. “Het was vorig jaar april mijn beslissing dat we voor dat bedrag de stekker eruit zouden moeten trekken”, zei Nelson dinsdagavond tijdens een persconferentie. De NASA moet daarom met nieuwe plannen komen om de monsters op een goedkopere manier terug te brengen.

De nieuwe plannen moeten bovendien 10 jaar eerder kunnen plaatsvinden, in de jaren dertig dus al. Wetenschappers wachten namelijk met smart op het Marsmateriaal. Zo hopen onderzoekers onder meer te leren over de geologische geschiedenis van de rode planeet, hoe het kurkdroge klimaat is ontstaan en hoe het vroege zonnestelsel eruit heeft gezien. De monsters moeten ook de vraag beantwoorden of er ooit leven heeft bestaan op Mars.

Minder complex

Voor de nieuwe plannen kijkt de NASA nu naar twee opties. De eerste is Sky Crane, een technologie die ook werd gebruikt om de rovers Curiosity en Perseverance op Mars te zetten. De tweede optie is het uitbesteden van de landing aan commerciële partijen, zoals SpaceX of Blue Origin.

Beide opties zijn volgens Nelson goedkoper dan het eerdere plan. De schattingen lopen uiteen van 5,8- tot 7,7, miljard dollar. De NASA legt halverwege 2026 officieel een ei over de beslissing.

Wat wel al zeker is, is dat de te landen ophaalrobot kleiner moet worden en dat de zonnepanelen worden vervangen door een energiesysteem op basis van radio-isotopen, dat ook energie en warmte kan leveren tijdens het stofstormseizoen op Mars. Deze en meer aanpassingen moeten de complexiteit van de missie verkleinen.

Overigens speelt ook de Europese ruimtevaartorganisatie (ESA) een belangrijke rol. Hoewel de Amerikanen de landing op Mars en het verzamelen van de monsters regelen, levert de ESA het ruimteschip (Earth Return Oribiter) dat de monsters ophaalt een naar aarde vervoert.

Bronnen: NASA, Volkskrant