Asteroïdegruis bevat koolstof en water – belangrijke bouwstenen van leven

In september landde er een speciaal pakketje nabij een militaire basis in de Amerikaanse staat Utah. In de capsule zat gruis van de asteroïde Bennu dat NASA’s ruimtescheepje OSIRIS-REx heeft verzameld en teruggebracht naar de aarde. Een uitgebreide analyse van het materiaal duurt waarschijnlijk jaren, maar eerste metingen wijzen uit dat het onder andere uit koolstof en water bestaat – twee belangrijke bouwstenen van het leven op aarde.

Oorsprong van leven

De precieze aard van de gevonden koolstofverbindingen is nog onbekend, daar zijn uitgebreidere analyses voor nodig. Toch belooft deze ontdekking veel goeds voor toekomstige resultaten.

Voor het ontstaan van leven op aarde waren er een aantal ingrediënten nodig, waaronder water en koolstof. Maar hoe die stoffen hier terecht zijn gekomen, is nog altijd een raadsel. Sommige wetenschappers vermoeden dat die bouwstenen op aarde zijn gekomen via asteroïden die op de vroege aarde zijn gebotst. Misschien dat het materiaal van Bennu die theorie eindelijk kan bevestigen – of van de tafel vegen.

De komende twee jaar zal het onderzoeksteam doorgaan met het analyseren van het asteroïdemonster. De NASA hoopt hiermee ook meer te weten te komen over het ontstaan van het zonnestelsel en over asteroïden die in de toekomst een bedreiging kunnen vormen voor de aarde. Bennu scheert bijvoorbeeld regelmatig vlak langs de aarde.

Bonusmateriaal

OSIRIS-REx had het doel om 60 gram asteroïdegruis te verzamelen. Toen de NASA-wetenschappers de deksel van de capsule voorzichtig openden, stuitten ze gelijk op bonusmateriaal. Dat was zelf zoveel, dat het veiligstellen van het monster langer duurde dan gepland. De NASA noemde dat toen “het allerbeste ‘probleem’”.

“Het OSIRIS-REx-monster is het grootste koolstofrijke asteroïdenmonster dat ooit op aarde is afgeleverd en zal wetenschappers nog generaties lang helpen om de oorsprong van het leven op onze planeet te onderzoeken”, zei NASA-baas Bill Nelson in een verklaring.

Bron: NASA

Beeld: NASA/Erika Blumenfeld & Joseph Aebersold