Marshelikopter kiekt ‘crashsite’ Perseverance

Wie jarig is trakteert. Marshelikopter Ingenuity vierde zijn eerste jaar met foto’s van de landingsuitrusting van Marsrover Perseverance.

Na een reeks spannende manoeuvres, landde Marsrover Perseverance 18 februari 2021 veilig op het oppervlak van onze rode buurplaneet. Deze succesvolle touchdown dankt het wagentje onder meer aan de parachute en het kegelvormige omhulsel. Die shell beschermde Percy tijdens de barre tocht door de ruimte en de vurige afdaling naar Mars. NASA’s helikoptertje Ingenuity nam onlangs een kijkje op de crashsite van het omhulsel en de parachute.

Verjaardagrondje

Ingenuity maakte de trip 19 april 2022 op het eenjarig jubileum van zijn eerste vlucht boven het Marsoppervlak. Hoewel het verjaardagstripje ‘slechts’ 159 seconden duurde, wist de Marshelikopter tien foto’s te schieten van de overblijfselen van de ‘landingsuitrusting’ van Perseverance.

Naast mooie kiekjes voor in de geschiedenisboeken, wil de NASA met het bezoek ook de staat van die zogenoemde backshell en de parachute bestuderen. Met een beetje mazzel helpt die informatie om toekomstige missies nog veiliger te laten verlopen.

Bij binnenkomst van de foto’s wist de ruimtevaartorganisatie al te achterhalen dat het omhulsel met een snelheid van 126 km/u op de planeet klapte. Meer informatie volgt na verdere analysen die de komende weken uitgevoerd worden.

Meevaller

De trip is een meevaller. Ingenuity, die in de ‘buik’ van Perseverance meereisde naar Mars, zou volgens de eerste plannen namelijk maar 30 dagen actief zijn. Daarna zou het 1,8 kg wegende vliegende robotje ermee ophouden. Nu een jaar later heeft de kleine helikopter er al 26 vluchten op zitten, goed voor een totale vliegtijd van maar liefst 49 minuten. Gefeliciteerd Ingenuity, en bedankt!

Bronnen: NASA

Beeld: NASA/JPL-Caltech