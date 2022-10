Hoe kunnen we een meteorietinslag voorkomen?

Als er straks weer zo’n enorm rotsblok op ramkoers met de aarde komt, kunnen we het onheil dan nog afwenden?

Er zijn meer dan een miljoen planetoïden in het zonnestelsel. Wanneer een van die ruimterotsen onverhoopt op aarde terechtkomt, kan dat een enorme ravage veroorzaken. Denk aan de meteorietinslag waardoor de dinosauriërs 66 miljoen jaar geleden werden uitgeroeid.

Mogelijke oplossingen

Cruciaal is in elk geval dat je de aanstormende planetoïde tijdig in de gaten krijgt. In dat geval kun je er een grote onbemande ruimtesonde tegenaan laten vliegen, zodat het rotsblok van koers verandert en langs de aarde scheert. Hoewel dit misschien nogal sciencefictionachtig klinkt, is het een reële optie: onlangs heeft de NASA een ruimtesonde gelanceerd die daadwerkelijk op een planetoïde gaat botsen om dit concept te testen.

Hoe dichterbij een planetoïde, hoe groter de afwijking die je moet veroorzaken om hem langs de aarde te krijgen. Als je een ruimterots pas laat in het vizier krijgt, moet je hem zo ver laten afwijken dat de botsingsmethode ontoereikend is. In dat geval is er misschien nog maar één redmiddel en dat is al helemaal sciencefictionachtig: stuur er een kernraket op af, zoals in de film Armageddon. Uit simulaties blijkt dat je een planetoïde zo kunt laten ontploffen in miljoenen kleine stukjes die langs de aarde scheren of in de dampkring verbranden. In plaats van een rampzalige inslag heb je dan een heleboel vallende sterren.

Maar er zit een schaduwkant aan deze methode. Als de brokstukken te groot zijn en niet langs de aarde schieten, heb je in plaats van één inslag op één plek inslagen op miljoenen plekken. Wanneer die brokstukken ook nog eens radioactief zijn als gevolg van de kernbom, dan is de schade al helemaal niet te overzien. Bruce Willis moeten we dus echt pas als allerlaatste optie inzetten.

