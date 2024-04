Mysterieus object dat huis in Florida doorboorde is ruimteafval ISS

In 2021 stootte een robotarm een pallet met ISS-ruimteafval af. Drie jaar later doorboorde een fragment hiervan een huis in Florida. Beeld: NASA.

Vorige maand doorboorde een flink stuk metaal een huis in Florida. De NASA bevestigt nu dat het een stuk ruimteafval is van het internationale ruimtestation ISS.

Op 8 maart schoot er een cilindervormig object, met een gewicht van ruim 700 gram en lengte van 10 cm, door het dak van een huis in de kuststad Naples in Florida. De huiseigenaar was op dat moment niet thuis, maar zijn zoon wel. Hij raakte niet gewond.

Lees ook:

Oude batterijen

Autoriteiten vermoedden toen al dat het om ruimtepuin ging en stuurden het object op naar het Kennedy Space Center van de NASA.

Het object dat een krater in de vloer van een huis in Florida maakte. Beeld: NASA.

De ruimtevaartorganisatie bevestigt nu dat het een onderdeel was dat oude batterijen aan een pellet bevestigde. Die 2600 kilogram wegende pellet werd in 2021 losgekoppeld van het ruimtestation en had bij binnenkomst in de atmosfeer volledig moeten opbranden.

Het is niet duidelijk waarom dit ene onderdeel de tocht door de atmosfeer heeft overleefd, de NASA gaat dat nu onderzoeken. Specialisten gebruiken computermodellen om te voorspellen hoe objecten opbranden in de atmosfeer. Die worden regelmatig geüpdatet als blijkt dat een object toch de aarde heeft bereikt.

Ruimtekerkhof

Het komt namelijk wel vaker voor dat ruimteafval de atmosfeer wordt ingestuurd, de afgelopen 50 jaar gebeurde dat zowat iedere dag wel een keer. Meestal brandt dat puin volledig op, gebeurt dat niet, dan belandt het vaak in onbewoonde gebieden of de oceaan. Grote objecten, zoals oude ruimtestations, branden nooit volledig op. Hun terugkomst wordt daarom gecontroleerd en ze worden naar een ‘ruimtekerkhof’ in de Stille Oceaan gedirigeerd.

Bron: NASA