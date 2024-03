Bijna-botsing in de ruimte: twee satellieten scheren rakelings langs elkaar

Vorige week knalden twee satellieten bijna op elkaar. Het scheelde slechts 20 meter.

Het was even spannend: vorige week woensdag lagen twee satellieten op ramkoers. Het ging om NASA’s TIMED-satelliet en de Russische Cosmos 2221. Volgens LeoLabs, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het volgen en analyseren van objecten rond de aarde, scheerde de ruimtesondes uiteindelijk op een hoogte van 608 kilometer rakelings langs elkaar – het scheelde minder dan 20 meter. LeoLabs noemde het “too close for comfort”.

Too close for comfort. 😳



At ~06:30 UTC today we observed a conjunction at 608 km between two non-maneuverable spacecraft: a derelict Russian satellite and an operational NASA satellite.



Miss distance = <20 meters

Probability of collision = 3 to 8% at TCA pic.twitter.com/4JWbYxwPh3 — LeoLabs (@LeoLabs_Space) February 28, 2024



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Nog meer ontmoetingen

De twee onbestuurbare satellieten zullen elkaar in de toekomst weer naderen, maar volgens de huidige voorspellingen zullen ze nooit meer zo dicht bij elkaar in de buurt komen als vorige week. Volgens de NASA bewegen de twee satellieten namelijk in hoogte uit elkaar.

NASA’s Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics Mission (TIMED) bestudeert de invloed van de zon en van menselijke activiteit op de mesosfeer en de lagere thermosfeer/ionosfeer (lagen van de atmosfeer). Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie is die regio een ‘poort’ tussen de aarde en de ruimte, waar zonne-energie voor het eerst de aarde bereikt.

Cosmos 2221 was een Russische spionagesatelliet uit 1992 die inmiddels niet meer in gebruik is.

Lees ook: Zijn er weleens twee satellieten op elkaar geknald?

Botsinggevaar neemt toe

Bijna-botsingen zullen vaker voorkomen nu er steeds meer satellieten in een baan rond de aarde worden gelanceerd.

Volgens de Europese ruimtevaartorganisatie ESA zweven er op dit moment ongeveer 11.500 satellieten rond de aarde, waarvan er 9000 operationeel zijn. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Er vliegen ook 36.500 brokstukken van minstens 10 centimeter breed rond onze planeet, net als meer dan 130 miljoen andere brokstukken met een diameter tussen de 1 millimeter en 1 centimeter.

Zelfs zulke kleine scherven kunnen ernstige schade aanrichten aan een satelliet, ze bewegen namelijk enorm snel in hun baan om de aarde. Op een hoogte van 400 km – de gemiddelde hoogte van het internationale ruimtestation (ISS) – zoeven objecten bijvoorbeeld rond met een snelheid van zo’n 28.165 km per uur.

De NASA en ESA onderzoeken daarom manieren om ruimtepuin op te ruimen.

Lees ook: Hebben astronomen last van al die satellieten?

Bronnen: NASA, Space.com