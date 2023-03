NASA onthult nieuw ruimtepak voor maanlanding

Het nieuw ontworpen pak is soepeler, beter geschikt voor vrouwen en zal waarschijnlijk gedragen worden tijdens de Artemis III-missie naar de maan in december 2025.

De dikke, witte maanpakken die Neil Armstrong en Buzz Aldrin in 1969 droegen op de maan zijn verleden tijd. Sinds 1972 is er niemand meer naar de maan geweest, ruimtepakken voor andere missies zijn natuurlijk wel geüpdatet. De NASA en het Amerikaanse bedrijf Axiom Space onthulden deze week een nieuwe outfit specifiek voor de maan. Die is gestroomlijnder, soepeler en heeft een betere pasvorm voor vrouwen dan de oude exemplaren. Hoogstwaarschijnlijk zullen astronauten het nieuwe pak dragen tijdens de Artemis III-missie.

Lees ook:

Eerste vrouw op de maan

In november 2022 lanceerde de NASA het onbemande Orion-ruimteschip in een baan rond de maan, als onderdeel van de Artemis I-missie. In december kwam het schip weer terug naar de aarde en landde in de Grote Oceaan. De Artemis II-missie gaat deze reis eind 2024 herhalen, maar dan met astronauten aan boord. Tijdens het derde deel wil de NASA het Orion-ruimteschip met bemanning laten landen op de maan. De NASA heeft beloofd dat de missie zowel de eerste vrouw als de eerste niet-witte astronaut op de maan zal zetten.

Daarvoor zijn wel nieuwe maanpakken nodig, want die uit 1969 zijn lomp, stug en de pasvorm is voor lang niet iedereen geschikt. De NASA vroeg het Amerikaanse Axiom Space daarom een nieuw exemplaar te ontwikkelen. En dat is deze week dus voor het eerst getoond.

De Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) – zoals het bedrijf de pakken heeft genoemd – zijn voornamelijk een stuk flexibeler dan de Apollo-versie van de vorige maanlanding. Geen overbodige luxe voor astronauten die 6,5 dag op de maan onderzoek moeten doen. Verder zijn de pakken uitgerust met de nieuwste technieken om de missie zo veilig mogelijk te maken.

Het model van het nieuwe maanpak ontworpen door Axiom Space. Beeld: Axiom space

Precieze uiterlijk nog geheim

De pakken zijn ontworpen voor een grote groep toekomstige gebruikers: de NASA wil namelijk een vaste basis op de maan bouwen en komende jaren veel meer mensen daarnaartoe vliegen. Volgens de ruimtevaartorganisatie past tenminste 90 procent van de Amerikaanse bevolking in de nieuwe outfits. NASA-chef Bill Nelson zei in een persbericht dat de nieuwe ruimtepakken “meer mensen dan ooit de kans zullen geven om de maan te verkennen en er wetenschap te bedrijven”.

Hoe de maanpakken er precies uit komen te zien, blijft nog even geheim. De getoonde exemplaren hebben een antracietgrijze buitenlaag met oranje en blauwe streepjes en het logo van Axiom op de borst – bedoeld om Axioms unieke ontwerp van de buitenste stoflaag te verbergen.

Het is wel duidelijk dat de pakken niet grijs zullen zijn, maar wit. Die kleur weerkaatst namelijk de felle zonnestralen in de ruimte het best en beschermt de drager tegen extreme hitte.

Bronnen: NASA, The Guardian

Beeld: Axiom Space