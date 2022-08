Artemis: na 50 jaar terug naar de maan

De NASA maakt zich op voor de eerste maanmissie met de enorm krachtige SLS-raket.

Nog een kleine week en dan gaat het gebeuren. Als er niks tussen komt gaat de NASA op 29 augustus, met de lancering van de Space Launch System-raket (SLS) en daarbovenop een onbemenste Orion-capsule, beginnen aan de uitvoering van de Artemis I-missie. De SLS is NASA’s grootste en krachtigste raket sinds de Saturnus V die de Apollo-missies naar de maan mogelijk maakte.

Lees ook:

Splash down

De capsule gaat een rondje om de maan maken en keert daarna terug naar de aarde met een splash down in de oceaan. De proef is bedoeld ter voorbereiding op een bemenste maanmissie die 2024 rond de maan gaat cirkelen. In 2025 of 2026 moet de Artemis-missie dan weer astronauten op de maan zetten. In het filmpje hieronder wordt precies uitgelegd wat er volgende week gaat gebeuren.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Bronnen: BBC News, KIJK 2/2022

Beeld: NASA