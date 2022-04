NASA verlengt de missie van OSIRIS-REx

Het ruimtescheepje rondt nu zijn onderzoek aan asteroïde Bennu af. Maar ruimtevaartorganisatie NASA plakt er nog een tweede opdracht achteraan.

De asteroïden die op dit moment in ons zonnestelsel aanwezig zijn, bestaan vaak al sinds het begin van ons planetenstelsel (meer dan 4 miljard jaar dus). Door de ruimtestenen te bestuderen, kunnen astronomen meer leren over het ontstaan ervan. Met deze gedachte werd in 2016 ruimtescheepje OSIRIS-REx gelanceerd. In 2018 bereikte het asteroïde Bennu, waar het meer dan twee jaar lang omheen bleef zweven om onder meer steen en stof te verzamelen. Dat lukte. Nu is het ruimtevaartuig op zijn weg naar huis met de waardevolle lading. Van de NASA mag hij daarna gelijk door naar een tweede asteroïde, werd onlangs bekend.

Kerkhof

Volgens de planning komt OSIRIS in 2023 bij de aarde aan. Dan zal hij een capsule gevuld met het materiaal van de asteroïde loslaten, die vervolgens via een parachute nabij een militaire basis in de Amerikaanse staat Utah neerploft. Daarna was het de bedoeling dat het ruimtescheepje zich zou verplaatsen naar een zogeheten kerkhofbaan. Naar deze baan om de aarde worden ruimtevaartuigen aan het einde van hun missie gestuurd, zodat ze nieuwe missies niet in de weg zitten.

Maar dit plan is nu van de baan. De brandstof die gereserveerd was voor de reis naar de kerkhofbaan is namelijk ook genoeg voor een bezoek aan een tweede asteroïde, vindt de NASA. En dus gaat OSIRIS-REx, nadat het zijn capsule heeft afgeworpen, door naar asteroïde Apophis. Deze kosmische rots zal in 2029 vlak langs de aarde scheren, tien keer zo dichtbij als de maan. In de vijftig jaar dat sterrenkundigen asteroïden in de gaten houden, is er nog nooit een zo dichtbij geweest.

Stuwraketten

Het ruimteschip, dat voor de nieuwe missie OSIRIS-APEX wordt genoemd, kan van Apophis geen stenen meenemen. Zijn capsule ligt dan alweer op aarde. Wel zal OSIRIS zijn stuwraketten gebruiken om stof van de asteroïde af te blazen. Zo kunnen astronomen via de camera van het ruimtevaartuig zien waaruit de ruimterots is opgebouwd. Het is mogelijk dat OSIRIS-APEX de asteroïde moet delen met een ander ruimtescheepje. Koreaanse wetenschappers willen Apophis namelijk ook een bezoekje brengen.

Bronnen: University of Arizona, New Atlas

Beeld: NASA