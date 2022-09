Asteroïdekiller DART nadert zijn doelwit

Als alles volgens plan verloopt, slaat iets na één uur vannacht NASA’s ruimtesonde DART in op zijn doelwit, de asteroïde Dimorphos. Het gaat om de eerste ruimtemissie ooit die de techniek uitprobeert om asteroïden van baan te veranderen voor ze mogelijk de aarde raken.

Kunnen we asteroïden wegduwen van de aarde als we er op tijd bij zijn? De NASA probeert het vannacht uit. Om kwart over één Nederlandse tijd slaat de ruimtesonde DART (Double Asteroid Redirection Test) met 23.760 kilometer per uur in op Dimorphos. Dat is een kleine ruimterots van 160 meter breed die om de 800 meter grote asteroïde Didymos draait.

Livestream

Didymos en zijn grotere broer Dimorphos vormen zelf geen gevaar voor de aarde; ze komen niet dichterbij dan 6 miljoen kilometer van de aarde, twintig keer zo ver als afstand naar de maan. Tijdens de inslag staan de asteroïden op 11 miljoen kilometer van de aarde. Dat maakt het tweetal een ideaal doelwit voor NASA’s DART-missie: relatief dichtbij maar niet gevaarlijk voor de aarde.

Het plan is om DART in te laten slaan op Dimorphos, omdat die als lichtste van het tweetal makkelijker van baan te veranderen is dan Didymos. De ruimtesonde werd op 24 november 2021 gelanceerd met een Falcon 9-raket van SpaceX.

De NASA streamt de inslag van DART live op haar website. Het is nagelbijten voor de Amerikanen: de boordtelescoop van DART kan Dimorphos pas in het laatste uur van de nadering onderscheiden van de veel grotere Didymos. Zelfs dan kan de NASA niet live bijsturen, omdat daar door de grote afstand te weinig tijd voor is. DART moet dan ook compleet zelfstandig de laatste koerscorrecties uitvoeren om Dimorphos goed te raken. De op afstand meevliegende Italiaanse ruimtesonde LICIACube probeert de botsing in beeld te brengen.

De baan van Didymos en Dimorphos om de zon. De asteroïden reizen van vlakbij de aarde tot voorbij de baan van Mars. © NASA-JPL

Rubberbootje

Als DART volgens plan inslaat op Dimorphos, krijgt die door de botsing geen compleet andere baan. Een ruimtesonde van 570 kilogram die met 23.760 kilometer per uur inslaat klinkt als een heftige block van een linebacker, maar omdat Dimorphos zo’n 5 miljoen ton weegt, zal het effect meer zijn alsof er een rubberbootje tegen een olietanker aan vaart. Toch zal zijn baan om Didymos daardoor iets veranderen: een eerste babystapje in het bijsturen van asteroïden.

In de dagen na de inslag moeten radarmetingen uitwijzen of Dimorphos ook echt een meetbare duw heeft gekregen van DART

Bronnen: NASA, Johns Hopkins APL

Beeld: NASA / Johns Hopkins APL / Steve Gribben