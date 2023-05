NASA’s tweede ballontelescoop stort neer in de Grote Oceaan

Na een lek in een ballontelescoop moest de NASA hem laten crashen in zee. De telescoop zonk vervolgens snel naar de bodem.

Al anderhalve dag na zijn lancering moest een wetenschappelijke ballonvlucht van de NASA afgelopen zondag vroegtijdig worden beëindigd. De ballon die 12 mei 2023 werd gelanceerd vanaf Wãnaka in Nieuw-Zeeland ontwikkelde een onherstelbaar lek. De ballonmissie was een samenwerking tussen de University of Chicago en de NASA.

Onbekende energiedeeltjes

Een met helium gevulde ballon ter grootte van een voetbalstadion bracht de Extreme Universe Space Observatory 2-lading (EUSO-2) tot een hoogte van 33,5 kilometer. Op die hoogte zijn er veel scherpere foto’s te maken dan vanaf de grond; de atmosfeer en de lucht verstrooien namelijk het licht. De ballontelescoop zou in ongeveer drie maanden een aantal keer rond Antarctica vliegen.

Tijdens zijn vlucht moest de EUSO-2 kosmische deeltjes met ultrahoge energie detecteren wanneer ze de atmosfeer van de aarde binnendringen. De oorsprong van deze deeltjes is namelijk nog niet bekend.

Goedkoper dan een satelliet

Toen de NASA het lek in de superdrukballon ontdekte, probeerde het team de ballon op hoogte te houden door ballast te laten vallen. Dit hielp niet en het team besloot vervolgens om de missie veilig boven de Grote Oceaan te beëindigen. De NASA onderzoekt nu wat er fout is gegaan en hoe ze dat de volgende keer kunnen voorkomen.

De EUSO-2-apparatuur was zwaar en woog zo’n twee ton. Het is erg duur om een satelliet van dat gewicht de ruimte in te krijgen. Daarom koos de NASA voor een ballontelescoop. Deze is bijna duizend keer goedkoper dan een gelijkwaardige satelliet. Helium is namelijk een stuk minder prijzig dan raketbrandstof.

De EUSO-2-lading hangt aan een kraan voordat deze wordt gelanceerd met een hogedrukballon.

Zodra de ballontelescoop het water bereikte, werkte de zware telescoop als een soort anker en liet het geheel naar de bodem van de Grote Oceaan zinken.

Eerdere ballonmissie

De EUSO-2 was de tweede lancering van een superdrukballon vanaf Wãnaka en ook de laatste in het lanceerschema van de NASA voor Nieuw-Zeeland in 2023. De eerste lancering, van de SuperBIT-missie, vond plaats op 15 april en is nog steeds in de lucht. Deze missie heeft ook al foto’s gemaakt, daar schreef KIJK ook over. SuperBIT’s doel is het meten van de eigenschappen van donkere materie.

Bronnen: NASA, Space.com

Beeld: NASA