SpaceX-concurrent Blue Origin schrapt eerste testvlucht van New Glenn-raket

De debuutvlucht van Jeff Bezos’ New Glenn-raket is door technische problemen geschrapt. Een nieuwe datum is nog niet bekend.

Het in 2000 opgerichte Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Amazonbaas en miljardair Jeff Bezos, wil concurreren met Elon Musk. De 98 meter hoge herbruikbare New Glenn-raket moet een alternatief worden voor de succesvolle raketten van SpaceX. De eerste testvlucht van de New Glenn had vandaag moeten plaatsvinden, maar Blue Origin heeft vanochtend de poging moeten afblazen.

“We stoppen met de lanceerpoging van vandaag om een probleem met het subsysteem van het vaartuig op te lossen dat ons buiten ons lanceervenster brengt. We bekijken de mogelijkheden voor onze volgende lanceerpoging”, kondigde het bedrijf aan via X. Blue Origin heeft nog niet laten weten wat het probleem precies is.

Lanceervenster

Het is niet de eerste vertraging voor de debuutvlucht van New Glenn (ook wel NG-1 genoemd). De lancering stond aanvankelijk gepland voor vrijdag 10 januari, maar werd met 72 uur uitgesteld door onstuimig water in de Atlantische Oceaan, waar de eerste trap van de raket had moeten landen. Dat zou gebeuren op een schip, zodat de rakettrap opnieuw gebruikt kon worden.

Een raketlancering heeft altijd een klein lanceervenster, door de beweging van de aarde (en andere planeten) is het beoogde doel na een paar dagen al niet meer te bereiken. Blue Origin verwacht dat de problemen met het subsysteem niet zijn opgelost voordat het lanceervenster op 16 januari sluit. Een nieuwe lanceerdatum is nog niet bekend.

New Glenn is al ongeveer een decennium in ontwikkeling en is Blue Origins eerste raket die in een baan om de aarde kan komen. Het bedrijf vliegt al sinds 2015 met de New Shepard, een herbruikbare raket die mensen en payloads voor korte tripjes naar de ruimte brengt, maar niet in een baan om de aarde komt en dus al snel terugkeert naar de aarde.

Bronnen: Blue Origin, Space.com