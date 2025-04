Picture Perfect: spin heeft beet

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een spin die beet heeft.

Deze vrouwelijke Xysticus cristatus, ofwel de gewone krabspin, kan gaan smullen van een bij. Ze is ongeveer zeven millimeter groot, wat iets groter is dan haar mannelijke soortgenoten van rond de vijf millimeter. Ze worden krabspinnen genoemd omdat ze zich soms als een krab bewegen: ze lopen dan niet gewoon naar voren, maar zijwaarts. Voor deze maaltijd hoefde de spin echter niet veel te bewegen.

Liever lui dan moe

Deze spinnensoort jaagt door stil te zitten. Ze wachten gewoon totdat de prooi in de buurt komt, en grijpen die dan plotseling met hun twee voorpoten. Ze weven dus geen webben. Op de top van een bloem, zoals op deze foto, hebben ze een flexibele jachtplek en eten ze allerlei vliegende insecten. De spinnen jagen ook wel in het gras, en dan bestaat hun dieet vaker uit mieren of andere spinnen. Hun kleuren zorgen ervoor dat ze opgaan in de achtergrond, waardoor ze onopvallend hun prooi kunnen vangen.

Hieronder kun je de niet-bijgesneden foto zien:

Beeld: Charles J. Sharp/CC BY-SA 4.0