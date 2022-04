Picture Perfect: een kosmisch geheim

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een stoffig sterrenstelsel.

Terwijl iedereen in spanning zit te wachten op afbeeldingen gemaakt door de James Webb-ruimtetelescoop, doet de Hubble-telescoop nog steeds zijn ding. Zo kiekte hij laatst het sterrenstelsel NGC 7172, wat 110 miljoen lichtjaar (ruim een triljard kilometer) van ons vandaan ligt. De foto van deze stoffige verzameling sterren is ontstaan door de gegevens van twee van Hubble zijn meetinstrumenten (de Advanced Camera for Surveys en Wide Field Camera 3) te combineren.

NGC7172 oogt vrij normaal, maar achter de stofwolken gaat een geheim schuil. Dit is namelijk een zogenoemde Seyfert-stelsel: een sterrenstelsel met een zeer felle kern. Deze helderheid ontstaat doordat een grote hoeveelheid gas in een zwart gat in het midden van het Seyfert-stelsel valt. Dit gebeurt met zoveel kracht dat het gas gaat gloeien van de hitte. De ware aard van NGC7172 bleef lang verhuld achter het stof. Sterrenkundigen ontdekten dit door het object in andere golflengtes van het elektromagnetische spectrum te bekijken, zoals ultraviolet en röntgen.

