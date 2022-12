Picture Perfect: Eye of God

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Helixnevel.

De Helixnevel – oftewel NGC 7293 – is een zogenoemde planetaire nevel. Dat wil zeggen: een gloeiende schil van gas rond een stervende ster die aan het veranderen is in een witte dwerg. Naar schatting zijn er zo’n 20.000 planetaire nevels te vinden in de Melkweg en daarvan staat NGC 7293 het dichtst bij de aarde: op 655 lichtjaar afstand.

Op de foto is de Helixnevel erg indrukwekkend, maar het is niet makkelijk om de nevel te kunnen zien. Dat komt doordat het uitgestraalde licht over een groot deel van de lucht verspreid wordt. Misschien verklaart dat ook wel waarom het niet helemaal zeker is wie en wanneer deze planetaire nevel heeft ontdekt. Het jaar 1824 wordt meestal als ontdekkingsjaar genoemd. De naam Helixnevel is namelijk voor het eerst gevonden in een lijst met ruimteobjecten die is samengesteld door de Duitse astronoom Karl Ludwig Harding in 1824.

Oh ja, de Helixnevel heeft als bijnaam Eye of God. Wij snappen dat wel.

Beeld: Tommaso Stella/NASA