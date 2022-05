Picture Perfect: onverwacht bezoek

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: de maan én een gast.

Twee weken terug was er een maansverduistering te zien. Dan verdwijnt de maan even in de schaduw van de aarde. Dat moet op de foto, vond fotograaf Andrei Ionut Dascalu. Op het Spaanse Canarische eiland La Palma lukte dat ook. Maar tot zijn verbazing vond hij op een van zijn foto’s een onverwachte gast. Hij werd gefotobomd door een meteoor.

De timing om een maansverduistering vast te leggen is heel precies. Ben je te vroeg of te laat? Dan is de maan zo fel dat je foto overbelicht raakt. Hiertussen zit een kort tijdsbestek waarin het enige licht dat op het maanoppervlak valt zonlicht is dat door de atmosfeer van de aarde is gefilterd. Hierdoor krijgt het een rode kleur. Het is dus heel toevallig dat juist op dit moment een meteoor (de groene streep op de foto) langskwam. Toeval waar Dascalu laatst de Astronomy Picture of the Day mee verdiende.

A Deep Sky Behind An Eclipsed Moon – Andrei Ionut Dascalu

Bron: NASA

Beeld: Andrei Ionut Dascalu