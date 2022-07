Picture Perfect: visitekaartje uit IJsland

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: een schip in het noorderlicht.

Wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zon op de atmosfeer botsen, worden de moleculen in de lucht zo heet dat ze gaan gloeien. Hierdoor ontstaat het noorderlicht, een van de mooiste taferelen die je aan de hemel kunt zien. Fotograaf Carl Gallagher gebruikte dit dan ook als achtergrond voor zijn foto van het wrak van een oude walvisvaarder in IJsland.

Het maken van deze foto was een flinke klus. Negen dagen lang ging de fotograaf gaten in het wolkendek achterna om een glimp van het noorderlicht te kunnen vastleggen. In totaal legde hij meer dan vierduizend kilometer af. Zwaar werk, maar dan heb je ook wel iets moois.

Met deze foto is Gallagher kanshebber in de 2022 Astronomy Photographer of the Year-wedstrijd, die al veertien jaar wordt georganiseerd door Royal Museums Greenwich. De winnaars worden tentoongesteld in het Nationaal Maritiem Museum in Londen. Op 15 september worden de prijzen uitgereikt. Wat ons betreft, zit Gallagher daar absoluut tussen.

An Icelandic Saga © Carl Gallagher

Bronnen: Royal Museum Greenwich, New Atlas

Beeld: Carl Gallagher